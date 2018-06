Internationales Vorbereitungsturnier

Werder testet gegen Essen, Huddersfield und Betis

Die nächsten Testspiele in der Werder-Saisonvorbereitung sind terminiert: Die Bremer nehmen am 21. Juli an einem Blitzturnier in Essen teil und treffen dabei auf internationale Konkurrenz.