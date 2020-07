Arjen Robben gibt in der neuen Saison sein Comeback beim FC Groningen. Gegen die Niederländer testet Werder in der Vorbereitung. (imago images)

Bevor die Profis am Montag wieder das Training aufnehmen, wurden bei Werder noch die letzten Abstimmungen getroffen, damit der Vorbereitungsplan endgültig steht. Ein Testspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig wurde vom Verein bereits verkündet. Der österreichische Erstligist Linzer ASK hat seinerseits bekannt gegeben, dass er gegen die Bremer antritt. Am Mittwoch veröffentlichte Werder weitere Termine. Es geht gegen Austria Lustenau, den FC Groningen, den FC St. Pauli und Hannover 96.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Partien zunächst ohne Zuschauer geplant. Der SV Werder teilte aber mit, dass der Klub die Entwicklung in den kommenden Wochen verfolgen und die Zulassung von Zuschauern gegebenenfalls anpassen werde. Insbesondere die Partien gegen Groningen und St. Pauli, die beide nacheinander in Lohne stattfinden, sollen möglichst von Zuschauern verfolgt werden können. Die Organisatoren in der niedersächsischen Stadt befinden sich in Gesprächen mit den Behörden.

Der Test gegen den österreichischen Zweitligisten Lustenau bildet am Montag, 24. August, den Abschluss des Zillertal-Trainingslagers, das vom 15. bis 25. August dauert. Die Anstoßzeit ist noch nicht fix, wahrscheinlich geht es aber um 13 Uhr los. Bereits für den 19. August ist in Zell am Ziller eine Partie gegen den österreichischen Erstligisten Linzer ASK geplant.

Nach der Rückkehr nach Bremen stehen am Sonnabend, 29. August, gleich zwei interessante Testspiele hintereinander auf dem Programm. In Lohne trifft Werder auf den niederländischen Erstligisten FC Groningen und den deutschen Zweitligisten FC St. Pauli. Groningen sorgte jüngst für Schlagzeilen, weil Ex-Bayern-Profi Arjen Robben in der neuen Saison für den Klub aufläuft. Eigentlich hatte der 36-Jährige seine Karriere schon beendet, doch aus Liebe zu seinem Heimatverein wolle er wieder spielen, erklärte Robben. Kurz nach dem Spiel gegen Groningen geht es für Werder weiter mit dem Duell gegen St. Pauli. Die zwei Partien an einem Tag bieten die Gelegenheit, allen Spielern Spielpraxis zu ermöglichen.

Zum Abschluss der Saisonvorbereitung misst sich Werder schließlich noch am Sonnabend, 5. September, mit dem Zweitligisten Hannover 96. Der Test wird um 15.30 Uhr auf Platz 11 am Weserstadion angepfiffen. Vom 11. bis 14. September wird dann die erste Runde im DFB-Pokal ausgetragen. Eine Woche später startet die Bundesliga.

Werders Vorbereitungsplan

3. August: Trainingsauftakt

9. August, 13 Uhr: Testspiel gegen Eintracht Braunschweig

15. bis 25. August: Trainingslager im Zillertal

19. August, 17 Uhr: Testspiel gegen Linzer ASK

24. August, 13 Uhr: Testspiel gegen Austria Lustenau

29. August, ab 15 Uhr: Testspiele gegen FC Groningen und FC St. Pauli

5. September, 15.30 Uhr: Testspiel gegen Hannover 96