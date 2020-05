Ein Bild aus dem Jahr 1966: Gerhard Zebrowski (links) im Zweikampf mit Kaiserslauterns Uwe Klimaschefski. (imago images)

Als Gerhard „Gerd“ Zebrowski kürzlich 80 Jahre alt wurde, feierte er gemäß der Corona-Regeln im kleinen Kreis mit seiner Frau und seiner Tochter. Große Aufmerksamkeit erhielt er trotzdem, an seinem Geburtstag erschienen mehrere Zeitungsartikel über ihn. Werders Meisterspieler von 1965 freute sich darüber sehr. Die große Feier wollte Zebrowski nachholen, wenn es wieder erlaubt ist, doch nur fünf Tage nach seinem Geburtstag starb er am 30. April. Das teilte Werder am Dienstagmorgen mit. "Mit Gerd Zebrowski haben wir einen erstklassigen Spieler und außergewöhnlichen Menschen der Meistermannschaft verloren“, wird Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald in der Mitteilung zitiert.

Gerd Zebrowski war einer der großen Werder-Spieler der 1960er-Jahre. Er gewann mit seinem Verein den DFB-Pokal 1961 und war bei Werders erster deutscher Meisterschaft 1965 mit elf Saisontoren der zweitbeste Torschütze seines Teams. Mit der Meisterschaft erfüllte sich Zebrowski einen großen Traum. Der gebürtige Bremer wuchs in Walle auf und wechselte schon mit 13 Jahren zu Werder. Alle Jugendspieler hätten damals davon geträumt, einmal mit Werder einen großen Titel zu holen. Zebrowski erreichte dieses Ziel. „Ich bin Werderaner durch und durch“, sagte er über sich.

„Flink und pfiffig“

Als Flügelstürmer profitierte Zebrowski von seiner Dribbelstärke und Schnelligkeit. „Er war ein erstklassiger Rechtsaußen, enorm flink und pfiffig", sagte sein früherer Mitspieler Max Lorenz über ihn. "Manchmal sind die Trainer verzweifelt, weil er den Ball einfach nicht abspielen wollte. Er hat sein Ding gemacht, aber das war meistens erfolgreich.“ Abseits des Platzes sei Zebrowski lustig, unkompliziert und mannschaftsdienlich aufgetreten. „Er war immer pünktlich, immer fleißig, hat nie beim Training gefehlt", erzählte Lorenz.

In der Oberliga Nord bestritt Zebrowski insgesamt 71 Partien für Werder und traf dabei 27 Mal. In der 1963 gegründeten Bundesliga kam er auf 145 Einsätze und 40 Tore. Zebrowski lief zudem für das B-Nationalteam und die Bundeswehr-Auswahl auf. 1969 verließ er Werder und ging zu Bremerhaven 93, ehe er seine Karriere bei der SV Hemelingen ausklingen ließ. Dem SV Werder blieb er nach seiner Laufbahn verbunden. Lange Zeit gaben Zebrowski und Klaus Matischak mit ihrer Werbeagentur das Stadionmagazin "Werder-Echo" heraus. Fit hielt sich Zebrowski im Alter durch Tennisspielen und in einer Kegelgruppe, zu der auch sein Freund und früherer Mitspieler Günter Bernard gehört. Im Weserstadion war das Werder-Ehrenmitglied bis zuletzt regelmäßig zu Gast. „Als waschechter Bremer identifizierte er sich besonders mit dem SV Werder. Das zeigte sich auch daran, dass er bis zu seinem Tod Mitglied im Verein war – insgesamt 67 Jahre", sagte Hess-Grunewald. "Noch vor wenigen Tagen konnten wir anlässlich seines runden Geburtstags seine Verdienste würdigen. Dass wir nur kurz danach um ihn trauern müssen, macht uns besonders traurig. Der SV Werder Bremen wird Gerd Zebrowski stets ein ehrendes Andenken bewahren."