Das Viertelfinale des DFB-Pokals wurde am Sonntag ausgelost. (imago images)

Am Tag nach der bitteren Heimpleite gegen Union Berlin steht der Sonntag bei Werder im Zeichen des Abstiegskampfes. Am Abend jedoch gab es etwas Ablenkung bei der Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinales in Dortmund. Ex-Nationalspieler Cacau loste den Bremern dabei als Gegner Eintracht Frankfurt zu. Werder muss auswärts antreten.

In der Pokal-Historie kam Frankfurt gegen die Bremer bislang dreimal weiter (1978, 1988, 1997), Werder setzte sich nur einmal in einem Wiederholungsspiel im Jahr 1991 durch. In der laufenden Saison holte Werder beim 2:2 in Frankfurt während der Hinrunde einen Punkt. Das Rückspiel gegen die Eintracht in Bremen steigt am Sonntag, 1. März, und somit wenige Tage vor dem Pokal-Viertelfinale, das am 3. oder 4. März ausgetragen wird. Um die Teams nicht zu sehr zu beanspruchen, erscheint Mittwoch, 4. März, als Termin wahrscheinlich.

Die weiteren Viertelfinal-Paarungen lauten Leverkusen gegen Union Berlin, Schalke gegen Bayern und Saarbrücken gegen Düsseldorf. Die genaue Terminierung gibt es in Kürze. Die Halbfinals folgen am 21. und 22. April. Das Finale steigt am 23. Mai im Berliner Olympiastadion.