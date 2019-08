Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder hat am Sonntagabend die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost und Werder dabei ein machbares Heimspiel beschert. Die Bremer treffen im Weserstadion auf den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Die Partie wird am 29. oder 30. Oktober ausgetragen. Die genauen Termine werden noch festgelegt.

Werder und Heidenheim - da war doch etwas? Einmal trafen die beiden Teams bislang in einem Pflichtspiel aufeinander. Das war am 30. Juli 2011 in der ersten Pokalrunde, und die Bremer blamierten sich mächtig. Mit 1:2 verlor Werder beim damaligen Drittligisten. Christian Sauter und Marc Schnatterer trafen für den Außenseiter, für den Favoriten war Markus Rosenberg erfolgreich. Marko Marin vergab einen Elfmeter. Rund acht Jahre später erhalten die Bremer nun die Gelegenheit, Revanche für diese Pokalpleite zu nehmen.

Alle Zweitrundenspiele in der Übersicht:

Werder - 1. FC Heidenheim

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

SC Verl - Holstein Kiel

MSV Duisburg - 1899 Hoffenheim

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

Darmstadt 98 - Karlsruher SC

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

VfL Bochum - Bayern München

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach

Hertha BSC - Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Hamburger SV - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt