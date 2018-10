Test in der Länderspielpause

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Werder trifft auf Osnabrück

mw

Werder testet am 12. Oktober gegen den VfL Osnabrück. Das Spiel wird abends in der an der „Bremer Brücke“ in Osnabrück ausgetragen. Für die Partie gibt es noch Karten.