Der SV Werder spielt im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Greuther Fürth. Die Partie wird in der ersten Februar-Woche in Bremen ausgetragen. Die genaue Terminierung erfolgt in den nächsten Tagen durch den DFB nach Rücksprache mit den übertragenden Fernsehsendern.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wurde am Sonntag in der ARD-Sportschau ausgelost. In der ersten Runde hatte sich Werder gegen Jena durchgesetzt, in der zweiten Runde kurz vor Weihnachten gegen Hannover.