Josh Sargent (Mitte) erzielte mit einem wunderbaren Distanzschuss Werders frühen Führungstreffer. (nordphoto)

Für einen kurzen Moment wurden Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 1990 wach. Seinerzeit war Teamchef Franz Beckenbauer nach dem gewonnenen Titel einsam über den Rasen des Olympiastadions in Rom geschlichen. Fast 30 Jahre später war die Bühne ähnlich ehrwürdig, im noch recht leeren Berliner Pendant schlenderte nun aber schon vor dem Spiel Werder-Trainer Florian Kohfeldt mutterseelenallein über das Grün. Ein Moment der Stille, der Besinnung vor dieser so bedeutenden Partie. „Wir müssen heute ranspringen - und das können wir auch“, sagte er wenig später forsch am Sky-Mikrofon. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, aber noch kein Endspiel.“

Werder ging das Duell in der Hauptstadt mit einigen Veränderungen an. Ein Tausch stand zwar schon länger fest, und doch zeigte der Aufstellungsbogen Ungewohntes, als der Bremer Torhüter aufgeführt wurde. Satte 104 Mal in Folge hatte Jiri Pavlenka in der Startelf gestanden, lediglich zwei Partien spielte er davon verletzungsbedingt nicht zu Ende. Nun sorgte ein Faserriss dafür, dass die Nummer eins gänzlich fehlte und Ersatzmann Stefanos Kapino seine Chance bekam. Auch auf zwei weiteren Positionen wechselte Kohfeldt das Personal: Milos Veljkovic vertrat den verletzten Ömer Toprak in der Abwehr, im Angriff erhielt Josh Sargent den Zuschlag. Der US-Amerikaner sollte Davie Selke im Sturm vertreten, der aufgrund einer Sonderklausel im Vertrag nicht gegen seinen Ex-Klub auflaufen darf.

Doppelschlag von Sargent und Klaassen

Und es dauerte gerade einmal 125 Sekunden, da tat Sargent so, als hätte es all die Kritik an der harmlosen Bremer Offensive und damit auch an seiner Person nicht gegeben. Der 20-Jährige erhielt den Ball per Hacke von Leonardo Bittencourt, marschierte noch ein paar Schritte und hämmerte die Kugel dann mit dem linken Fuß aus knapp 20 Metern ins gegnerische Tor. Die Werder-Fans hatten sich gerade vom ersten Jubel nach quälend langen Wochen erholt, da durften sie erneut feiern. Nach einem herrlichen Diagonalball von Veljkovic flankte Milot Rashica punktgenau auf den Kopf von Davy Klaassen, der gegen die völlig indisponierte Abwehr der Gastgeber keine Mühe hatte, das 2:0 zu erzielen (6.).

Einen traumhafteren Traumstart hätte Werder kaum hinlegen können. Nach dieser begeisternden Anfangsphase nahmen die Gäste allerdings aus unerklärlichen Gründen nahezu komplett das Tempo raus und wurden viel zu passiv. Nach 20 Minuten musste Kapino erstmals richtig zupacken, als es Herthas Matheus Cunha aus der Distanz probierte. Die Berliner wurden immer auffälliger, die ganz großen Strafraumszenen blieben jedoch anfangs aus. Werder musste sich derweil den Vorwurf gefallen lassen, die eigenen durchaus guten Kontermöglichkeiten nicht zielstrebig genug zu Ende zu spielen. Auch fehlte inzwischen komplett die Ruhe, wenn das Team im Ballbesitz war. Diese Hektik hätte sich beinahe gerächt, doch erneut rettete Kapino gegen Cunha (35.).

Nächstes Standard-Gegentor

Wenig später war der griechische Keeper jedoch machtlos. Mal wieder ließ sich die Bremer Abwehr von einem ruhenden Ball düpieren, Niklas Moisander verweigerte es quasi, nach einem Berliner Freistoß ins Kopfballduell zu gehen, sodass Niklas Stark ungehindert der Anschlusstreffer gelang (41.). Das Tor zeigte Wirkung. So stark Werder den ersten Durchgang begonnen hatte, so kläglich ging er zu Ende. Es fehlte nun völlig der Zugriff, die Ordnung. Die gute Nachricht aus Werder-Sicht war, dass es letztlich noch mit einer 2:1-Führung in die Pause ging.

Als die zweite Halbzeit begann, hatten die Bremer ihre Präsenz wiedergefunden. Zumindest kurzfristig. Wo zuvor noch wichtige Zweikämpfe verloren worden waren, stimmte nun wieder der Einsatz. Das sorgte für die ersehnten Momente der Entlastung, doch auch die Heimelf versteckte sich keineswegs und arbeitete auf den Ausgleich hin. Und je mehr Zeit von der Uhr tickte, desto deutlicher verschoben sich die Verhältnisse zu Gunsten der Herthaner. Genau zehn Minuten hatte es gebraucht, dass Werder wieder völlig fahrig war und einen Fehlpass nach dem anderen spielte. Die logische Folge: Nach exakt einer Stunde stand es 2:2. Einen Schuss von Maximilian Mittelstädt wehrte Kapino genau in die Mitte ab, wo Cunha per abgefälschtem Nachschuss traf.

Veljkovic köpft drüber

Die richtige Antwort auf diesen neuerlichen Rückschlag hätte beinahe Milos Veljkovic gegeben, doch der 24-Jährige setzte einen Kopfball aus guter Position über den gegnerischen Kasten (65.). Unmittelbar danach wechselte Florian Kohfeldt erstmals und brachte Marco Friedl für Leonardo Bittencourt. Der junge Österreicher rückte in die Abwehrkette, während Augustinsson nun etwas offensiver agieren sollte. Nach 74 Minuten hätte sich diese Umstellung beinahe ausgezahlt, als der Schwede scharf in die Mitte flankte, Sargent den Ball aber per Kopf nicht kontrolliert in Richtung Tor bekam.

Werder hatte also seine Chancen, wirklich überzeugend war das alles trotzdem nicht, was die Bremer zeigten. Am Willen lag es nicht, aber an den spielerischen Mitteln. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, warum Werder in dieser Saison gegen den Abstieg spielt, die Mannschaft lieferte ihn. In der Defensive stürzten die Gäste von einer Verlegenheit in die andere, der nächste Gegentreffer lag konstant in der Luft.

Videoassistent rettet Moisander

Und dann gab es da natürlich noch den fast schon obligatorischen Einsatz des Videoassistenten. Niklas Moisander hatte den Ball im Strafraum an den angelegten Arm bekommen, Schiedsrichter Guido Winkmann revidierte nach einem Hinweis aus Köln und der folgenden Ansicht der Bilder aber seine Elfmeterentscheidung. So war es auf der Gegenseite der starke Kevin Vogt, der plötzlich die erneute Führung auf dem Fuß hatte, doch der überraschte Defensivakteur bekam den Ball nicht unter Kontrolle (83.).

Yuya Osako und Claudio Pizarro sollten dann in der Schlussphase dabei helfen, vielleicht doch noch aus dem bis dato einen Punkt die erwünschten drei Zähler zu machen. Fast wäre es allerdings noch eine Niederlage geworden, der eingewechselte Vedad Ibisevic köpfte jedoch über das Tor (90.). So blieb es am Ende beim remis, das Werder im Kampf um den Klassenerhalt aber auch nicht so richtig weiterhilft. Dabei hatte doch alles so gut begonnen.