Raus aus dem Bus, rein in die Kabine: So wie hier bei der Probe soll es für Florian Kohfeldt auch gegen Leverkusen ablaufen. (nordphoto)

Spätestens, als am Abend auch noch das Flutlicht anging, fragten sich einige Anwohner rund um das Weserstadion: Welchen Montag haben wir eigentlich? Den, an dem Werder erstmals in seiner Geschichte in einem Geisterspiel in der Bundesliga antritt? Oder doch erst den, an dem Werder-Profis zur Vorbereitung in ihr Quarantäne-Hotel eingecheckt haben?

Die Antwort ist eine Mischung daraus. Denn Werder nutzt den Montagabend für eine Art Generalprobe: Damit kommende Woche gegen Leverkusen nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch drumherum alles gemäß der strengen Hygiene-Vorschriften funktioniert, wurden alle Abläufe durchgespielt, als wäre es ein Geisterspiel. Mit zwei Bussen für die Mannschaften, aus denen dann aber nur Bremer Spieler kamen. Mit Ordnern, Stadiontechnikern, Masken, Desinfektionsmitteln und Fiebermessgeräten.

Auch Abstände wurden geübt

Es ging vor allem darum, eine gewisse Routine in den Abläufen zu gewinnen und mögliche Schwachstellen in der Planung zu entdecken. Auch alle Abstände mussten eingehalten werden. Denn wenn es nächste Woche gegen Leverkusen um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht, soll eher der Fußball im Vordergrund stehen. Zumindest die Mannschaft soll sich dann eher auf die taktischen Vorgaben konzentrieren und die ungewohnten Abläufe in Corona-Zeiten schon verinnerlicht haben. Gespielt wurde am Mittwochabend übrigens auch, und Werder hat dabei nicht verloren. Das ging auch gar nicht: Denn in Form einer besseren Trainingseinheit traten im Weserstadion jeweils elf Bremer Profis gegeneinander an.