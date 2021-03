Eduardo dos Santos Haesler saß bislang bei vier Partien der Profis auf der Bank. Drei Spiele davon gewann Werder Bremen, in einem gab es ein Unentschieden. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Eduardo dos Santos Haesler hat noch kein Pflichtspiel für die Profis des SV Werder Bremen bestritten, ist als Ersatzkeeper aber für Trainer Florian Kohfeldt dennoch etwas Besonderes: „Er hat den besten Punkteschnitt bei uns.“ Zugegeben ein Fun-Fact, also eine nicht ganz so ernst gemeinte Geschichte vom Coach. Wobei Glücksbringer im Fußball sehr beliebt sind. Und in der Tat könnte die Bilanz von dos Santos Haesler kaum besser sein, er ist in dieser Saison noch unbesiegt: Von seinen sieben Spielen als U 23-Keeper in der Regionalliga Nord hat er sechs gewonnen, eine Partie endete unentschieden. Dazu saß der 22-Jährige bei vier Partien der Profis auf der Bank, drei Mal sah er einen Sieg, ein Mal ein Unentschieden. Wenn das kein gutes Omen für die Bundesliga-Partie am Sonntag in Köln ist.

Denn dos Santos Haesler wird wieder einmal als Nummer zwei gebraucht. Er springt für Michael Zetterer ein, der aufgrund einer Ellenbogenverletzung fehlt. Werder hatte Zetterer Ende Januar vorzeitig von der Ausleihe an PEC Zwolle zurückgeholt, weil Ersatzkeeper Stefanos Kapino bis Sommer Spielpraxis beim Zweitligisten SV Sandhausen sammeln wollte. Für die Übergangszeit war U 23-Keeper dos Santos Haesler auf die Bank der Profis befördert worden.

„Er ist schon länger im Kreise unserer Mannschaft, also in gewisser Weise schon routiniert“, berichtete Kohfeldt vor dem Köln-Spiel und gab dem 22-Jährigen für den Fall, dass Stammkeeper Jiri Pavlenka ausfallen sollte, schon mal Rückendeckung: „Wir haben alle ein sehr gutes Gefühl mit ihm, er ist eher ein ruhiger Typ vom Charakter her – mit einer gewissen Portion Humor. Er macht das völlig unaufgeregt. Ich hätte keine Bedenken, ihn am Sonntag ins Tor zu stellen. Er ist ein super Typ und sehr anerkannt in der Mannschaft.“