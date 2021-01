Alexander Walke, Philipp Tschauner und Michael Rensing gelten als mögliche Kandidaten bei Werder. (IMAGO)

Seit Donnerstag ist klar: Stefanos Kapino (26) wird dem SV Werder Bremen in der Rückrunde nicht mehr zu Verfügung stehen, er wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum Zweitligisten SV Sandhausen. Womit sich die Frage stellt: Wer wird jetzt die neue Nummer zwei an der Weser? Das Profil des gesuchten Mannes steht: Der neue Keeper soll möglichst über Bundesliga-Erfahrung verfügen und auch als Typ für die Kabine einen Mehrwert haben. Die Deichstube hat sich mal umgesehen und den Kandidaten-Check gemacht.

Mehr zum Thema Werder-Keeper wird verliehen Kapino wechselt nach Sandhausen Der Wechsel ist fix: Stefanos Kapino spielt künftig auf Leihbasis für den Zweitligisten SV Sandhausen. Werder verliert somit seinen Ersatzkeeper, ein neuer Torhüter soll ... mehr »

Michael Rensing (36, vereinslos, zuletzt Fortuna Düsseldorf)

Nach sieben Jahren und 137 Pflichtspielen bei Fortuna Düsseldorf war im Sommer Schluss: Bereits im Frühjahr 2020 hatte Keeper Michael Rensing dem späteren Absteiger mitgeteilt, sich für die kommende Spielzeit eine neue sportliche Herausforderung suchen zu wollen. Blöd nur: Bis heute hat es offenbar kein passendes Angebot gegeben – der 36-jährige Schlussmann steht noch immer ohne Club da. Dabei hatte das Eigengewächs des FC Bayern München, das beim deutschen Rekordmeister einst die Torhüter-Legende Oliver Kahn beerbt und später auch für Bayer Leverkusen und den 1. FC Köln in der Bundesliga gespielt hatte, noch betont, wie heiß er auf eine neue Aufgabe sei: „Ich bin topfit, motiviert und voller Vorfreude, auf dem Platz zu stehen.“ Für Rensing als neue Bremer Nummer zwei sprächen zweifelsfrei seine große Erfahrung (knapp 300 Profi-Spiele) und seine unkomplizierte Vertragssituation. Dass der gebürtige Lingener in seinem letzten Jahr bei den Rheinländern bereits Erfahrungen als Nummer zwei gesammelt hat, könnte ebenfalls ein Argument pro Rensing sein.

Alexander Walke (37, RB Salzburg)

Ein weiterer Kandidat für die Kapino-Nachfolge könnte ein alter Bekannter sein: Alexander Walke. Der mittlerweile 37-Jährige wechselte 1999 aus der Jugend von Energie Cottbus in die U19 des SV Werder, wo er sich gut entwickelte und zum Stammkeeper der U23-Mannschaft (54 Einsätze) in der damals drittklassigen Regionalliga Nord aufstieg. Für Aufsehen sorgte Walke, als ihm 2001 und 2002 der Konsum von Cannabis nachgewiesen wurde, worüber die Verantwortlichen des SV Werder zunächst Stillschweigen bewahrt hatten. Als ihm 2003 im Rahmen einer Dopingprobe bei der U20-Weltmeisterschaft erneut die Einnahme von Cannabis nachgewiesen wurde, sperrte die Fifa den Junioren-Nationalkeeper für insgesamt sieben Monate. Bei Werder Bremen zählte Walke anschließend zwar zum Kader, der 2004 sensationell das Double holte, an Stammkeeper Andreas Reinke führte für ihn aber kein Weg vorbei. Der damals 21-Jährige folgte zur Saison 2005/06 dem Lockruf von Volker Finke und wechselte ablösefrei zum Bundesliga-Absteiger SC Freiburg, wo er die langjährige Nummer eins Richard Golz verdrängte.

Über Stationen bei den Zweitligisten Wehen Wiesbaden (2008) und Hansa Rostock (2009) ging es für den gebürtigen Brandenburger 2010 zum heutigen österreichischen Serienmeister RB Salzburg. Dort blieb Walke - mit Ausnahme einer sechsmonatigen Leihe an die SpVgg Greuther Fürth im Januar 2011 – bis heute und holte seitdem 14 Titel. Die Wertschätzung für Walke, der in der letzten Saison verletzungsbedingt keinen Einsatz absolvieren konnte, ist enorm – obwohl er inzwischen nur noch die Nummer drei des Clubs ist. Walke, der bei RB liebevoll „Teampapa“ genannt wird, wäre auf alle Fälle der gesuchte „echte Typ“ für die Werder-Kabine, einer mit reichlich Erfahrung und einer mit Ecken und Kanten. Locken könnte ihn die Aussicht auf ein halbes Jahr Bundesliga bei seinem Ex-Club durchaus, denn trotz seiner beeindruckenden Karriere mit insgesamt 156 Spielen in der österreichischen Bundesliga, 158 Zweitliga-Spielen, 34 Europa-League-Einsätzen und 12 Partien in der Champions League Qualifikation fehlt ihm bislang eines in seiner Vita – ein Bundesliga-Einsatz.

Philipp Tschauner (35, RB Leipzig)

Kandidat Nummer drei steht bei Salzburgs Pendant in Deutschland unter Vertrag und nimmt dort eine ähnliche Rolle wie Walke in Österreich ein: Philipp Tschauner. Der 1,96 Meter große Schlussmann wechselte im Sommer 2019 von Hannover 96 zu RB Leipzig und war dort hinter Peter Gulacsi und Yvon Mvogo zunächst die Nummer drei. Das änderte sich nach Mvogos Abgang zu Beginn dieser Saison zwar kurzzeitig, mittlerweile muss sich Tschauner aber wieder mit dem unbeliebten Platz auf der Tribüne begnügen. Trotz allem ist der Vertrag des früheren deutschen U21-Nationalspielers bei den Sachsen Anfang Januar gerade erst bis Sommer 2022 verlängert worden. Danach soll Tschauner einen neuen Job als Torwarttrainer im RB-Nachwuchs übernehmen.

Mehr zum Thema Bleiben statt wechseln Kapino-Abschied wohl vom Tisch Seitdem Stefanos Kapino bei Werder ist, führt für ihn kein Weg an Torhüter Jiri Pavlenka vorbei. Im Sommer kamen erste Wechselgerüchte auf, nun sieht es so aus, als ... mehr »

Bemerkenswert: Bislang hat der Torhüter in anderthalb Jahren in Leipzig noch keinen Einsatz gehabt. Und die Chance, dass sich daran etwas ändert, ist verschwindend gering. Könnte Werder den gebürtigen Bayer mit der Aussicht auf realistischere Einsatzchancen also zumindest für ein halbes Jahr per Leihe in den Norden locken? Vielleicht. Für Tschauner spräche jedenfalls seine extrem positive Art, die in der Mannschaft hervorragend ankommt. Oder wie Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann es sagt: „Sein Impact auf die Truppe ist sehr groß.“ Und auch sportlich ist Tschauner kein unbeschriebenes Blatt: Für St. Pauli, Nürnberg, Ingolstadt, 1860 München und Hannover 96 bestritt der 35-Jährige 201 Zweitliga-Spiele. Hinzu kommen 32 Bundesliga-Spiele für 96 und eines für Nürnberg.

Wer auch immer am Ende die neue erfahrene Nummer zwei der Grün-Weißen wird, dürfte eher keine langfristige Perspektive bekommen, denn im Sommer wird Werder gleich fünf Torhüter im Kader haben: Neben Pavlenka und dos Santos Haesler kehren auch die ausgeliehenen Keeper Kapino, Michael Zetterer (PEC Zwolle) und Luca Plogmann (SV Meppen) zurück.