Düsseldorfs Rouwen Hennings bejubelt einen seiner zwei Treffer gegen Hoffenheim (dpa)

Im Parkhotel, wo sich die Werder-Profis auf das Heimspiel gegen Wolfsburg am Sonntag vorbereiten, dürfte am Sonnabendnachmittag auf einigen Zimmern die Bundesliga-Konferenz gelaufen sein. Was die Bremer sahen, gefiel ihnen allerdings gar nicht, denn zwei Konkurrenten im Tabellenkeller punkteten. Der Tabellen-16. Düsseldorf spielte 2:2 gegen Hoffenheim und vergrößerte den Vorsprung auf den Vorletzten Werder auf drei Punkte. Mainz gewann sogar mit 2:0 in Frankfurt. Damit ist der rettende Rang 15 für die Bremer nun schon sechs Zähler entfernt. Wenn sie selbst gegen Wolfsburg nicht punkten, würden sie zum großen Verlierer dieses Spieltags werden.

Düsseldorf profitierte von einer frühen Rote Karte gegen Hoffenheims Benjamin Hübner wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit (9.). Rouwen Hennings traf doppelt für die Fortuna, für Hoffenheim waren Munas Dabbur und Steven Zuber erfolgreich. Ein Hennings-Treffer wurde zudem nach Videobeweis aberkannt.

Die Frankfurter, die am Mittwoch noch mit 3:0 in Bremen gewonnen hatten, bekamen unterdessen gegen Mainz nicht viel auf die Reihe. Moussa Niakhaté und Pierre Kunde sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Sieg der Mainzer, die weiterhin den ersten Nichtabstiegsplatz belegen und ihr Polster vergrößerten.

Schlusslicht Paderborn holte in Leipzig ein 1:1. Der SCP spielte dabei mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl, weil Dayot Upamecano Gelb-Rot gesehen hatte. Nach der Leipziger Führung durch Patrik Schick glich Christian Strohdiek kurz vor Schluss aus. Paderborn machte vorerst einen Zähler gut, liegt aber immer noch fünf Punkte hinter Werder.