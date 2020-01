Es gibt Spieltage, da hat der Fußball mehr als sportliche Ergebnisse zu bieten. Seit dem Jahr 2005 gibt es die Initiative „Nie wieder!“, auch in dieser Saison wird an den beiden kommenden Wochenenden mit verschiedenen Aktionen an die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz erinnert und den Opfern des NS-Regimes gedacht. Klubs, Fans und Verbände engagieren sich gleichermaßen, auch Werder unterstützt die Aktion.

„In Zeiten, in denen Nazis wieder in deutschen Parlamenten sitzen, soll es klar sein, dass wir uns als Verein da klar positionieren“, fand Werders Pressesprecher Christoph Pieper am Freitag deutliche Worte, als er die Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim eröffnete und auf die Teilnahme an der Aktion hinwies.