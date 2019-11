Rudolf Hickel nimmt die DFL in die Pflicht. (Frank Thomas Koch)

Alles schien gut zu laufen. Die ersten vier Gebührenbescheide über zusätzliche Kosten der Polizeieinsätze über 1,16 Millionen Euro hat die Deutsche Fußball Liga GmbH bezahlt. Allerdings geschah dies nicht aus der Verantwortung für das Bundesliga-System. Notwendig waren zuvor die Urteile des Bremer Oberver­waltungsgerichts sowie letztinstanzlich des Bundesverwaltungsgerichts. Wer dachte, mit der Bezahlung der Rechnung sei alles klar, sieht sich getäuscht.

Die einem Konzern vergleichbare DFL will die Gebühr zu den Gesamtkosten von mittlerweile 2,3 Millionen Euro komplett auf den SV Werder Bremen abwälzen. Der Antrag durch das DFL-Präsidium liegt der Mitgliederversammlung, die in der in der kommenden Woche tagt, vor. Aus der Interessenlage der Vereine völlig unverständlich sol­len bei einer Probeabstimmung 35 Vereine - gegen den SVW - dem DFL die Ge­folgschaft zugesagt haben.

Dank an das Land Bremen

Mit wenigen Worten zusammengefasst, diese Komplettbelastung des SVW steht eindeutig im Widerspruch zur Urteilsbegründung des Bundesverwaltungs­gerichts. Der auf maximale Einnahmeüberschüsse konzentrierte Dachverband nutzt dagegen alle Mittel, um die durch das System Fußball-Bundesliga derzeit trotz bester Präventionsarbeit nicht vermeidbaren Risikokosten in der Ge­winn- und Verlustrechnung zu vermeiden. Am liebsten würden die Chefs des Unter­nehmens Bundesliga die zusätzlichen Kosten, die über den Nor­maleinsatz in- und außerhalb der Stadien erforderlich sind, als allgemein-ho­heitliche Aufgabe weiterhin auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ab­wälzen. Dem Land Bre­men ist zu danken, dass die Nutzung des Steuerstaats rechtswidrig ist.



Nochmals in das Stammbuch der DFL geschrieben: Bereits bei der Anhörung der Bremischen Bürgerschaft im Oktober 2014 ist auch aus der Sicht der Fi­nanzwissenschaft klargestellt worden: Die Polizei erbringt abgegrenzt von der allgemeinen Gefahrenabwehr eine besondere Leistung (etwa gegenüber dem üblichen Einsatz von 150 Polizisten mit 969 Beamten beim HSV-Spiel im April 2015 und damit Zusatzkosten von 425.000 Euro). Das Bundesverwaltungsgericht urteilt: Die Gebühr entsteht der DFL nicht als Sonderlast. Vielmehr steht der „Sondervorteil“ im Vordergrund. Hochrisikospiele können aktuell nur mit hö­herem Sicherheitsaufwand durchgeführt werden. Diese Sicherheitsgarantie ist Voraussetzung für den Spielbetrieb des Gesamtsystems Bundesliga.

Filbrys berechtigter Verweis

Die finanzi­elle Verantwortung liegt also nicht bei den einzelnen, unmittelbar betroffenen Vereinen, sondern bei dem Dachverband. Könnte der zusätzliche Polizeischutz mangels Finanzierung nicht gewährleistet werden, dann wären Gewaltexzesse an der Tagesordnung. Zuschauer würden ihre Teilnahme wegen des Gewalt­spektakels verweigern. Das gesamte Bundesligasystem wäre gefährdet. Bleiben die Risikokosten bei den einzelnen Vereinen, dann entsteht vor Ort ein Anreiz, auf die zusätzliche Sicherung mit fatalen Folgen für die Gesamtveranstaltung Bundesliga zu verzichten.

Die Werder-Verantwortlichen sind hektisch dabei, auf die absehbare Gefolgschaft der anderen Vereine im Sinne des Präsidiums den Konflikt zu entschärfen. Klaus Filbry hat mit dem berechtigten Verweis auf das „Verursacherprinzip“ den Kompromiss vorgeschlagen: Jeweils ein Drittel der Zusatzkosten für die Si­che­rung von Hochrisikospielen übernehmen der ausführende Verein, der Gast­ver­ein und die DFL. Abgesehen davon, dass die DFL-Mitgliederversammlung auch diesem Kompromiss nicht zustimmen wird, dieser Kompromiss wird der Dach­verband seiner Gesamtverantwortung für das Spielsystem des Dachverbands nicht gerecht. Die Finanzierung dieser Systemaufgabe an einzelne Vereine ab­zuwälzen, steht im Widerspruch zum Ur­teil des Bundesverwaltungsgerichts.

Auch sind die Vorschläge, die dem SVW vorgelegte Rechnung nicht zu bezahlen und auf die Klage durch die DFL zu warten, viel zu defensiv. Zahlt Werder seine Rechnung aus Protest nicht, dann wirkt das unseriös und am Ende image­schädigend. So wie es der Präsident Hu­bertus Hess-Grunewald auf der jüngsten Mitgliederversammlung angekündigt hat, sollte der Verein gegen die vorliegende Rechnung erhobenen Hauptes kla­gen. Werder verdient zusammen mit der Politik die uneingeschränkte Unterstützung für seine Klage.