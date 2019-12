Vor jeder Saison bekommen die Werder-Profis vom Sponsor VW ihre neuen Dienstwagen ausgehändigt. Der Vertrag mit dem Autokonzern läuft allerdings im kommenden Sommer aus. (nordphoto)

Einen Werder-Profi in Bremen zu treffen, ist keine Seltenheit. Besonders leicht zu identifizieren sind sie durch ihre Autos, die alle von Volkswagen sind, weil der Wolfsburger Autokonzern zu den großen Sponsoren des Vereins zählt. Die Nummernschilder enthalten die Buchstabenkombination W und B und die Ziffern bilden eine dreistellige Zahl. Ist der Wagen dann noch ein Premiummodell des Herstellers, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Werder-Profi hinter dem Steuer sitzt. Oder der Trainer. Oder der Manager.

Das könnte sich bald ändern. Seit 2008 gehört VW zu den Sponsoren Werders und damit die Autos zum Bremer Stadtbild. Zum Ende der Saison läuft der Kontrakt aus. Ob es zu einer erneuten Verlängerung kommt, ist offen. „Wir sind aktuell in Gesprächen„, sagt Klaus Filbry gegenüber dem WESER-KURIER. Werders Vorsitzender der Geschäftsführung macht keinen Hehl daraus, welchen Ausgang der Gespräche er favorisiert: „Wir wünschen uns, den Vertrag mit VW zu verlängern. Wir haben aus unserer Sicht viel getan, um die Verkaufszahlen in der Region anzukurbeln.“

Erste Prüfung war positiv

VW hat jedoch mit dem Diesel-Skandal zu kämpfen und ist seit diesem Jahr Sponsor des Deutschen Fußball-Bundes, was sich der Konzern angeblich zwischen 25 und 30 Millionen Euro pro Jahr kosten lässt. Viel Geld, was für andere Sponsorenpakete fehlen könnte. Bei Werder wissen sie um die Probleme, sind aber dennoch zuversichtlich: „In der ersten Prüfung ist es positiv beurteilt worden„, sagt Filbry. „Es wäre zu früh, zu sagen, ob es weitergeht. Wir haben alle Argumente mit den Verantwortlichen ausgetauscht, jetzt ist VW in der Entscheidungsfindung.“

Rund 1,3 Millionen Euro soll VW jährlich an Werder überweisen. Fallen diese weg, würde es wehtun, sagen sie im Klub. Da ist zum einen die Summe, die nicht unerheblich ist. Ein Auto-Sponsor, zumal einer von der Größe Volkswagens, ist aber auch gut für das Renommee. Fußball und Autos – das passt bestens. Klar, dass Werder VW ungern ziehen lassen würde. Sollte es dennoch zur Trennung kommen, hätten die Spieler künftig freie Wahl bei ihren Autos.

Mit Betway, einem Wettunternehmen, endet im kommenden Sommer ein weiterer wichtiger Sponsorenvertrag. Rund eine Million Euro soll die Verbindung Werder pro Jahr einbringen. Auch in diesem Fall gibt es Überlegungen, den Kontrakt zu verlängern. „Wir sind in Gesprächen, da muss man abwarten„, sagt Filbry. „Sie sind grundsätzlich zufrieden und ich hoffe, dass sie weitermachen.“

Eine bekannte Situation

Die emotionale Bindung zu dem Unternehmen mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey ist aber bei weitem nicht so hoch wie zu VW. Außerdem sind viele Wettunternehmen auf der Suche nach Partnerschaften im Sport, besonders im Fußball. Ersatz zu finden, dürfte also nicht so schwer fallen. Zumindest lange nicht so schwer, wie einen Nachfolger für VW .

Zusammen geht es für Werder um 2,3 Millionen Euro pro Jahr, die durch neue Unternehmen ersetzt werden müssten, falls es in beiden Fällen nicht zu einer Verlängerung kommen sollte. Viel Geld, da widerspricht im Verein niemand. Allerdings ist die Situation nicht neu, sondern kehrt jährlich wieder. In jedem Sommer enden Sponsorenverträge, das Volumen liegt stets zwischen zwei und drei Millionen Euro. Diese zu ersetzen ist Normalität. Zuletzt hat das gut geklappt, im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es im Bereich Sponsoring einen Zuwachs um 17 Prozent.