Trotz der Corona-Pandemie

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Werder verkauft 25.000 Dauerkarten

wkf

Die Fans geben ihre Dauerkarten nicht her, daran hat sich in Bremen auch in Coronazeiten nichts geändert. Der Dauerkartenverkauf wurde bereits wieder vorzeitig gestoppt, alle 25.000 Saisontickets sind weg.