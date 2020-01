Kurzfristige Planänderung: Werder wird nicht wie angekündigt bis zum kommenden Sonnabend auf Mallorca bleiben, sondern das Trainingslager bereits einen Tag vorher beenden. So geht es bereits am 10. Januar in den Flieger zurück gen Heimat. „Nachdem die Partie gegen RCD Mallorca abgesagt worden ist, haben wir unsere Planungen für das Trainingslager kurzfristig ändern müssen und uns für zwei Spiele entschieden„, wird Trainer Florian Kohfeldt auf der Internetseite des Vereins zitiert. “Da das Testspiel vor dem Bundesligastart nicht auf Mallorca, sondern in Bremen stattfindet, möchten wir den Samstag dafür nutzen, um die Mannschaft wieder an die Bedingungen in Bremen zu gewöhnen und dort noch einmal zu trainieren.“

Am kommenden Sonntag, 12. Januar, trifft der abstiegsbedrohte Bundesligist ab 13 Uhr auf Platz auf Hannover 96. Zuschauer können sich den Weg zum Testkick allerdings sparen, das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.