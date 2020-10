Johannes Eggestein zieht es nach Österreich. (nordphoto)

Noch vor wenigen Tagen hatte Frank Baumann quasi einen Haken hinter die Angelegenheit gemacht. „Für uns steht fest, dass wir ihn nicht abgeben möchten“, hatte Werders Sportchef betont, „und ich glaube, das steht auch für ihn fest. Er hat da keine Gedanken, jetzt irgendwohin wegzugehen.“ Doch seither ist Bewegung in die Sache gekommen, Johannes Eggestein verlässt die Bremer auf Leihbasis. Wie Werder am Montagabend mitteilte, spielt der 22-jährige Angreifer für ein Jahr beim österreichischen Erstligisten Linzer ASK. Eggesteins Vertrag in Bremen läuft bis 2022.

„Es hat sich für Johannes die Möglichkeit ergeben, diesen Schritt nach Linz zu machen. Wir erwarten, dass Johannes nach einer schweren Vorsaison dort zu mehr Einsatzzeiten kommen wird als bei uns“, wird Baumann in der Mitteilung des Vereins zitiert. Trainer Florian Kohfeldt erklärte: „Johannes muss viel spielen und kann dies beim LASK auch auf internationalem Niveau machen. In sieben, acht Monaten ist er wieder in Bremen und wir hoffen darauf, dass er sich so gut entwickelt hat, dass er dauerhaft Stammspieler bei Werder Bremen wird.“

Linz ist aktueller Tabellenfünfter. Das Team aus der Alpenrepublik war kürzlich Werders Gegner im Zillertal-Trainingslager, darüber hinaus ist die Mannschaft demnächst in der Europa League unterwegs. Kein schlechtes Pflaster also, um die ersehnte Spielpraxis zu bekommen, die Eggestein in Bremen zuletzt allenfalls noch sporadisch erhielt.