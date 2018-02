Werder-Coach Florian Kohfeldt tauschte sein Personal nur auf einer Position: Für den angeschlagenen Zlatko Junuzovic rückte Thomas Delaney in die Startelf. Werder im mittlerweile etablierten 4-3-3, mit Theo Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson in der Viererkette (von rechts nach links) und Philipp Bargfrede als Sechser davor. Maximilian Eggestein und Delaney bekleideten die Achterpositionen. Aron Johannsson und Florian Kainz bildeten die Flügelzange, Max Kruse agierte im Zentrum.

Freiburg nahm drei Änderungen im Vergleich zur Vorwoche vor und stellte vor allen Dingen auch die Grundordnung um: Die Breisgauer spielten wieder mit einer Viererkette in der letzten Linie, Christian Streich verordnete seiner Mannschaft ein 4-4-2.

Von der ersten Minute an war klar, wie sich das Spiel entwickeln würde: Beide Mannschaften legten ihren Fokus auf ein sauber abgestimmtes, sehr kompaktes Pressing. Werder blieb dabei variabler. Mal rückten die Gäste mit Delaney als zweiter Pressingspitze auf und stellten Freiburg hoch zu, mal zogen sie sich an die Mittellinie zurück und erwarteten den Gegner in einem 4-5-1. Freiburgs Plan war es, die Zentrumsachse der Bremer zu kontrollieren.

Neben Nils Petersen pressten Marco Terrazzino und Janik Haberer in den Halbräumen und hatte dabei zwei zentrale Aufgaben: den Pass auf die Außenverteidiger zu versperren und zusammen mit Petersen den Sechserraum um Bargfrede zuzustellen. Freiburg machte dies stark, entweder rückte eine der Halbspitzen in Bargfredes Raum oder Petersen ließ den Bremer Sechser im Deckungsschatten verschwinden.

Kaum Optionen für die Innenverteidiger

Weil Freiburgs Sechser Kruse gut übergaben und Delaney und Eggestein nicht oft aushalfen, um flach und geordnet nach vorne zu kombinieren, blieb die Aufbauarbeit fast komplett an Werders Innenverteidigern hängen. Moisander und Veljkovic blieben aber fast nur Querpässe untereinander oder dann eben ein diagonaler (Veljkovic) oder ein versuchter vertikaler Pass in die Spitze. Werder kam einige Male in die Räume, von denen aus das Tempo angezogen und mit Läufen der hochstehenden Achter Tiefe geschaffen werden sollte, spielte diese Situationen aber nicht aufeinander abgestimmt aus.

Da auch Werders Pressing gut funktionierte und Freiburg nur selten mit einer riskanteren Tempoverschärfung kombinierte, wurde die erste Halbzeit zu einem Kampf um viele zweite Bälle. Freiburg erarbeitete sich dabei wegen seiner besseren Staffelung um den Ball und wegen einer aggressiveren Gangart in den Zweikämpfen einige Vorteile und kam – auch durch Standards – wenigstens zu ein paar Torabschlüssen. Werder hatte nur einen harmlosen Kopfball von Moisander zu bieten.

Die Mannschaft fand gegen den tief stehenden und sehr massiven Freiburger Abwehrblock keine Räume und keine Möglichkeiten, um über die üblichen Kombinationen in den Halbräumen Tiefe zu schaffen. Gegen diesen Gegner fehlte aus dem zentralen Mittelfeld die Passqualität, um Freiburg auseinanderzuspielen oder mit Verlagerungen Zeit und Raum zu schaffen für Dribbling-Situationen am Flügel. Da auch Kruse gut zugedeckt war und teilweise sogar von Innenverteidiger Caglar Söyüncü bis ins Mittelfeld verfolgt wurde, fand das zuletzt so starke Bremer Offensivspiel nicht statt.

Der Rückstand nach 45 Minuten war trotz der sehr schwachen Bremer (Offensiv-)Leistung dennoch unnötig, weil sich Werder gleich doppelt ungeschickt anstellte: Erst schlief die Mannschaft bei einem schnell ausgeführten Freiburger Freistoß im Halbfeld, dann foulte Johannsson seinen Gegenspieler Terrazzino im Strafraum äußerst ungeschickt.

Destruktive Freiburger

Freiburg änderte auch nach dem Wechsel nichts an der destruktiven Spielweise und zog sich sogar noch eine Spur weiter zurück. Damit passten sich die Gastgeber Werders leicht verändertem Plan an, den Gegner früher zu attackieren und im Pressing riskanter zu agieren, Eggestein rückte nun höher mit auf. Frühe Ballgewinne blieben aber weiter aus, weil Freiburg in den wenigen kritischen Situationen einfach den neutralen hohen Ball nach vorne spielte und sich erst gar nicht auf ein riskanteres Kombinieren in der eigenen Hälfte einließ.

Mit dem Ball sollte Gebre Selassie deutlich höher aufrücken und die bis dahin harmlose rechte Seite ans Spiel anbinden. Kruse sollte noch weiträumiger durch das Mittelfeld driften. Das funktionierte ganz gut, Kruse entzog sich immer mehr der Freiburger Bewachung und spielte wie ein Zehner. Was wiederum automatisch zu einem Problem der vergangenen Wochen führte: Kruse fehlte als Abnehmer im Zentrum. Mit der Einwechslung von Ishak Belfodil (für Eggestein) stellte Kohfeldt auf 4-4-2 um und besetzte das Angriffszentrum mit Belfodil dauerhaft. Am Spielcharakter änderte sich dadurch ebenso wenig wie nach den positionsgetreuen Einwechslungen von Milot Rashica (für Johannsson) und Jerôme Gondorf (für Bargfrede). Die Impulse von der Bank reichten diesmal nicht aus, um einen entscheidenden Ansatzpunkt gegen Freiburgs Mauer zu finden.

Werder hatte in der Schlussphase zwar noch mehr Ballbesitz und schnürte Freiburg auch in deren Hälfte ein, flach in oder an den Strafraum konnte sich die Mannschaft aber weiterhin kaum kombinieren. Nur nach ein paar Flanken und nach einer Ecke kam so etwas wie Torgefahr auf. Werder war an diesem Tag gegen einen sehr gut eingestellten Gegner die Mannschaft, die den ersten und letztlich entscheidenden Fehler gemacht hat. Die Abläufe in der Offensive funktionierten zudem nicht besonders gut. Die sollte Kohfeldt in den kommenden Wochen aber wieder in den Griff bekommen.

