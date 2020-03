(nordphoto / Paetzel via www.imago-images.de)

Die fußballfreie Zeit überbrückt man am besten mit – Fußball. Auch wenn es nur kicken an der Konsole ist. 26 Erst- und Zweitligisten treten an diesem und dem kommenden Wochenende im Spiel „Fifa 20“ gegeneinander an. In jeder Mannschaft ist ein Profi dabei, bei Werder ist das Maximilian Eggestein. Sein Teampartner ist Michael „MegaBit“ Bittner aus Werders E-Sport-Team.

Werder unterlag nun allerdings in der ersten Partie gegen den 1. FC Nürnberg mit 4:5. Während der Profi an der Konsole, Michael „MegaBit“ Bittner, sein Spiel mit 3:1 gewann, unterlag Eggestein Nürnbergs Fußball-Profi Tim Handwerker 1:4. Zwar ging Eggestein zunächst in Führung, kassierte am Ende aber eine deutlich Niederlage. Da beide Ergebnisse addiert werden, musste sich Werder geschlagen geben.