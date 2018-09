Milos Veljkovic stand am Durchgang zu den Kabinen und blickte mit ernster Miene auf das Spielfeld. Wie schnelllebig der Fußball sein kann, musste der Werder-Verteidiger am Sonnabendnachmittag am eigenen Leib erfahren. Beim 3:1-Sieg gegen Hertha war der 23-Jährige vier Tage zuvor noch für sein Tor und eine starke Leistung gefeiert worden. In Stuttgart war er nun maßgeblich daran beteiligt, dass Werder ein kurioses Spiel mit 1:2 (0:1) verlor und dadurch die mögliche Tabellenführung verpasste. Veljkovic hatte beim ersten Gegentor schlecht ausgesehen und war wenig später vom Platz geflogen. „Das war ein Spiel, das wir nie verlieren dürfen“, sagte Nuri Sahin nach dem Abpfiff.

Aber von vorne. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte schon mehrfach betont, dass Nuri Sahin und Philipp Bargfrede durchaus zusammen auf dem Platz stehen können, auch wenn beide am liebsten die Sechser-Position bekleiden. In Stuttgart trat dieser Fall nun tatsächlich ein, denn Kohfeldt wählte eine ungewöhnliche Taktik. Bargfrede ergänzte als zusätzlicher zentraler Mann die Abwehr. Sahin spielte im defensiven Mittelfeld hinter Maximilian Eggestein und Davy Klaassen. Vorne bot Werder Yuya Osako und Max Kruse auf, der sich oft etwas zurückfallen ließ.

Mit dieser ungewohnten Anordnung kamen die Bremer zunächst gut zurecht. Sie diktierten das Geschehen und hatten die besseren Chancen. Osako köpfte nach einem Sahin-Freistoß am Tor vorbei (3.). Einen Direktschuss von Osako nach einer Kruse-Flanke (9.) parierte Stuttgarts Torwart Ron-Robert Zieler ebenso sicher wie Kruses Versuch aus 18 Metern (18.). Werder kombinierte gefällig, hatte das Heft des Handelns in der Hand – und geriet wie aus dem Nichts in Rückstand.

Donis läuft allen davon

Klaassen verlor den Ball am gegnerischen Strafraum, und die Stuttgarter schalteten blitzschnell um. Daniel Didavi, der nach seinen Achillessehnenproblemen wieder mitwirken konnte, spielte aus der eigenen Hälfte einen fantastischen Pass direkt in die Spitze, wo Anastasios Donis seinem Gegenspieler Veljkovic einfach davon lief. Da sich Jiri Pavlenka dazu entschied, aus seinem Tor zu stürmen, hatte Donis leichtes Spiel und schob zum 1:0 ein (19.).

Es sollte sogar noch bitterer kommen für Werder. Vier Minuten nach dem Rückstand hätte Theodor Gebre Selassie nach starker Vorarbeit von Klaassen den Ausgleich erzielen müssen, nahm den Ball frei vor Zieler jedoch eklatant schlecht an und schoss dann vorbei (23.). Wenig später beging der bereits verwarnte Veljkovic, der einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, auch noch sein zweites taktisches Foul an Didavi (36.). Schiedsrichter Tobias Welz, dem ansonsten oftmals die klare Linie fehlte, zückte die Gelb-Rote Karte gegen den Werder-Verteidiger – eine harte, aber regelkonforme Entscheidung.

In Unterzahl operierten die Bremer mit einer Viererkette, in der Bargfrede und Moisander als Innenverteidiger agierten. Am Spielgeschehen änderte sich zunächst nichts. Werder war überlegen und vergab eine weitere Großchance, als Kruse freistehend an Zieler scheiterte (46.). Noch knapper war es in der 57. Minute, als Osako stark für Eggestein auflegte und der U21-Nationalspieler den Ball an den Pfosten nagelte.

Zielers unglaublicher Aussetzer

Mit einem Mann weniger hatte Werder also die besseren Möglichkeiten und sogar mehr Ballbesitz. Also entschied sich Kohfeldt dazu, frühzeitig alles auf eine Karte zu setzen. Für die defensiven Ludwig Augustinsson und Bargfrede wechselte er die Stürmer Martin Harnik und Claudio Pizarro ein (67.). Sofort verpasste Pizarro den Ball im gegnerischen Strafraum knapp, dann wurde es so richtig kurios: Stuttgarts Borna Sosa warf einen Einwurf zurück zu Zieler, doch der Keeper war abgelenkt, weil er gerade seine Stutzen richtete. Zieler berührte den Ball daraufhin leicht mit dem Fuß, und er trudelte ins eigene Tor (68.). Hätte der Torwart einfach gar nichts gemacht, hätte es nur einen Eckstoß für Werder gegeben. So war es der 1:1-Ausgleich und einer der kuriosesten Treffer der Bundesliga-Geschichte. „Ich war überrascht und hatte das nicht so richtig mitbekommen“, sagte Zieler später im Sky-Interview. Stuttgarts Sportdirektor Michael Reschke nahm den Keeper in Schutz: „Das war eine total unglückliche Situation, aber ich würde Ron keinen großen Vorwurf machen, weil er uns in anderen Szenen vor einem Gegentor bewahrt hat.“

So verrückt dieses Tor auch war, so verdient war das Bremer 1:1. Pizarro hätte kurz darauf sogar für die Führung der Gäste sorgen können, traf jedoch nur den Pfosten (72.). Das rächte sich sofort: Auf der Gegenseite blieb Gonzalo Castro nach einem Pass von Mario Gomez eiskalt und brachte Stuttgart wieder mit 2:1 in Front (75.). Dieser erneute Rückstand zeigte Wirkung. Werder kam nicht mehr zurück und hätte beinahe das dritte Gegentor kassiert, doch Pavlenka rettete zweimal stark gegen Nicolas Gonzalez (81./84.) und einmal gegen Castro (90.+3). Mehr passierte nicht mehr. Die bis dahin sieglosen Stuttgarter durften somit erstmals in dieser Saison jubeln, obwohl sie wahrlich nicht gut gespielt hatten. Werder dagegen kassierte die erste Niederlage der Spielzeit, und der Traum von der Tabellenführung zerplatzte jäh. Dennoch betonte Sportchef Frank Baumann: „Die Mannschaft hat verinnerlicht, worum es geht. Trotz der Niederlage sind wir auf einem guten Weg.“