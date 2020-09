So begann das Bremer Unheil: Peter Pekarik trifft zum 1:0 für Hertha BSC. (nordphoto)

Es hätte alles so schön werden können. Die spätsommerliche Sonne tauchte das Weserstadion in helles Licht, 8500 Zuschauer durften wieder dabei sein, und Werder wollte laut Trainer Florian Kohfeldt nach einer insgesamt gelungenen Saisonvorbereitung ein „neues Kapitel“ beginnen. Das alte Kapitel, in dem sich vieles um Heimschwäche und Abstiegskampf dreht, ging dann aber doch weiter. Werder kassierte zum Bundesliga-Auftakt am Sonnabendnachmittag eine klare 1:4-Niederlage gegen Hertha BSC.

Kohfeldt hatte bereits mit der Aufstellung für einige Fragezeichen gesorgt. Davie Selke durfte gegen seinen Ex-Klub Hertha als Mittelstürmer auflaufen. Dafür rückte Josh Sargent auf die ungewohnte linke Seite. Rechts spielte Zugang Tahith Chong nach seiner starken Leistung im Pokal gegen Jena. Da zudem Yuya Osako als hängende Spitze agierte, war Werder sehr offensiv ausgerichtet. Davy Klaassen und vor allem Maximilian Eggestein sollten im Mittelfeld für Stabilität sorgen. Die Innenverteidigung bildeten nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Ömer Toprak die beiden Linksfüßer Marco Friedl und Niklas Moisander.

Piatek trifft die Latte

Trotz der offensiven Ausrichtung begann Werder vorsichtig. Auch Hertha ließ es nach der Pokalpleite gegen Braunschweig ruhig angehen, sodass sich beide Teams erst einmal abtasteten. Die erste große Chance hatten die Berliner, als Krzysztof Piatek den Ball auf die Latte köpfte (19.). Auf der Gegenseite spielte Chong auf Sargent, der an Hertha-Torwart Alexander Schwolow scheiterte (31.).

Die erschreckende Passivität, die Werder in der vergangenen Saison regelmäßig Probleme bereitete, war in der 42. Minute plötzlich zurück. Hertha kombinierte sich in aller Ruhe und ohne größere Störung durch das Mittelfeld. Maximilian Mittelstädt flankte flach in den Strafraum, wo der Ball an der gesamten Werder-Abwehr vorbeisegelte, ehe Peter Pekarik ihn am langen Pfosten zum 1:0 über die Linie drückte (42.). Sargent, der auf seiner ungewohnten Position mehr Defensivarbeit verrichten musste als sonst, hatte den Torschützen nicht eng genug gedeckt.

Der Gegentreffer ließ Werder sofort taumeln. Friedl erlaubte sich ein ungeschicktes Foul an der Strafraumgrenze gegen Pekarik (45.). Schiedsrichter Sascha Stegemann pfiff zunächst einen Elfmeter, entschied nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten aber, dass das Vergehen knapp außerhalb des Strafraums passiert war. Die Bremer Erleichterung darüber hielt aber nicht lange an, Eggestein verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung, Vladimir Darida spielte einen Steilpass, und Dodi Lukebakio traf zum 2:0 (45.+2). Danach war Halbzeit, und ein Teil der 8500 Fans, die sich so sehr auf das erste Heimspiel mit Fans nach sieben Monaten gefreut hatten, pfiff die Bremer Mannschaft aus.

Osako ausgewechselt

Kohfeldt brachte zur zweiten Halbzeit Leo Bittencourt für den enttäuschenden Osako. Bittencourt sorgte auch gleich mit einem abgefälschten Schuss für Gefahr, doch Schwolow war zur Stelle (49.). Wer nun einen Bremer Sturmlauf erwartet hatte, sah sich allerdings getäuscht. Hertha hatte das Spiel komplett im Griff. Der neue Stürmer Jhon Cordoba wurde eingewechselt und legte gleich geschickt ab für Darida, der wiederum Cunha bediente. Der Berliner Angreifer traf zum 3:0 (62.). Werder-Torwart Jiri Pavlenka berührte den keineswegs unhaltbaren Flachschuss noch, konnte den Gegentreffer aber nicht verhindern.

Auf den erneuten Rückschlag reagierte Kohfeldt, indem er Nick Woltemade und Niclas Füllkrug für Klaassen und Chong einwechselte. Aber war nicht ohnehin längst alles verloren? Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es noch für die Bremer: Augustinsson flankte, Selke sprang höher als Mittelstädt und köpfte das 1:3 (69.). Werder warf nun alles nach vorne, und Hertha hatte Platz zum Kontern. Cordoba tauchte frei vor Pavlenka auf, der glänzend parierte (71.). Werder versuchte in der Schlussphase zwar noch einiges, viel mehr als eine Chance für Füllkrug sprang aber nicht dabei heraus (87.). Stattdessen legte Cordoba noch das 4:1 für die Berliner nach (90.).

Die sieben erfolgreichen Testspiele und der Pflichtsieg im Pokal gegen Jena sind somit schnell vergessen. Bei Werder sind die Sorgen erst einmal zurück, am kommenden Wochenende geht es zum FC Schalke. Fehlstarts haben für die Bremer inzwischen Tradition. Sie schafften es nun zum siebten Mal in Folge nicht, mit einem Sieg in die Saison zu starten. Hertha dagegen beendete gleich zwei Negativserien: Die Berliner konnten nach 13 sieglosen Spielen wieder einen Erfolg gegen Werder feiern und gewannen erstmals seit 2006 im Weserstadion.