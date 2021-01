Da ist er wieder drin: Unions Taiwo Awoniyi trifft zum 0:2 aus Bremer Sicht. (nordphoto)

Es wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, um sich noch einmal gebührend zu bedanken. Schließlich hatte dieses Duell zwischen Werder und Union Berlin eine Vorgeschichte. Dass sich die beiden Mannschaft nämlich auch in dieser Saison begegnen, hängt ganz entscheidend damit zusammen, was da im vergangenen Frühjahr passierte. Am letzten Spieltag gewann Werder bekanntlich nicht nur gegen Köln, sondern erreichte die Relegation auch deshalb, weil die bereits gesicherten Hauptstädter zeitgleich Fortuna Düsseldorf schlugen. Kaum auszumalen, wie außergewöhnlich die Atmosphäre beim direkten Wiedersehen in einem ausverkauften Weserstadion gewesen wäre. So aber war kaum Platz für Gefühlsduseleien, ein paar Fans hatten immerhin vor der Arena ein Plakat mit entsprechender Danksagung aufgehangen. Ansonsten konnte es allenfalls auf dem Feld Geschenke geben.

Und die Bremer taten den Gästen tatsächlich diesen Gefallen. Nach elf Minuten durfte Robin Knoche recht unbedrängt einen ganz langen Flachpass in die Spitze spielen, wo Taiwo Awoniyi von Ömer Toprak nicht energisch genug gestört wurde. So fand der Ball den Weg zu Sheraldo Becker, und weil Marco Friedl dessen Schuss nicht verhinderte, führten wie aus dem Nichts die Berliner. Mehr Einladung ging kaum. Werder hatte zuvor zwar bemühter gewirkt, abgesehen von einem verunglückten Schuss von Josh Sargent (5.) gab es aber kaum Erwähnenswertes.

Werder erschreckend passiv

Der Gegentreffer zeigte Wirkung. Werder verlor jetzt viel zu schnell den Ball, auch sonst war kaum einmal eine echte Struktur im Spiel zu erkennen. Und in der Verteidigung wurde weiter gepatzt. Ein wenig Druck der Gäste genügte, um Marco Friedl einen völlig verunglückten Befreiungsschlag direkt in die Füße von Robert Andrich spielen zu lassen. Der wiederum passte schnell auf Awoniyi, der wiederum Jiri Pavlenka überwand - 0:2 (28.). Es war gerade erst zwei Tage her, dass deutschlandweit ein trinkfreudiger Butler auf dem Geburtstag einer älteren Dame über den Bildschirm stolperte, doch auch im Weserstadion klang es in diesem Moment bedrohlich nach „Same procedure as last year“.

Welche guten Vorsätze es auch gegeben haben mag, spätestens der zweite Treffer hatte sie weitgehend zunichte gemacht. Werder wirkte mutlos und erschreckend passiv, klare Aktionen gab es lange nicht. Erst kurz vor der Pause landete der Ball nach einer kleinen Kombination bei Romano Schmid, der auch prompt traf - allerdings stand der 20-Jährige knapp im Abseits, weshalb doch nichts aus dem Anschlusstor wurde (44.).

Selke gibt Comeback

Als es dann in die Kabine ging, begann das große Rätselraten, welche taktischen, aber vor allem personellen Veränderungen Trainer Florian Kohfeldt nach dieser schwachen ersten Hälfte vornehmen würde. Clemens Fritz war nach 45 Minuten jedenfalls reichlich angefressen von dem, was er da zuvor gesehen hatte. „Ich will hier nichts schönreden. Wenn es irgendeinen gibt, der zufrieden ist, dann verstehe ich das nicht“, sagte Werders Leiter Profifußball ins „Sky“-Mikrofon. „Ich gehe davon aus, dass es in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht in puncto Einstellung und Aggressivität geben wird.“

Zwei neue Gesichter gab es dann auch tatsächlich in der Mannschaft. Manuel Mbom und Davie Selke ersetzten die enttäuschenden Yuya Osako und Leonardo Bittencourt. Niclas Füllkrug, der nach seiner Verletzung wieder zum Kader gehörte, blieb erst einmal auf der Bank - auch weil er am Freitag erstmals nach acht Wochen wieder ein komplettes Teamtraining absolviert hatte.

Wieder regiert die Harmlosigkeit

Der erhoffte Bremer Aufschwung wollte sich aber auch nach den Auswechslungen nicht so recht einstellen. Zwar verbesserten sich phasenweise die Zweikampfwerte, im Angriff regierte aber weiterhin die Harmlosigkeit. Die erste gute Chance des zweiten Abschnitts hatten so erneut die konternden Berliner. Grischa Prömel kam am Rande des Strafraums zum Abschluss, der Ball streifte letztlich knapp am Tor vorbei (56.). Werder verfiel danach wieder ins vorherige Muster: Wann immer ein körperbetontes Verhalten gefragt war, zogen die Bremer Profis den Kürzeren. Meist genügten den Unionern lediglich ein, zwei Pässe, um für die wichtigen Raumgewinne zu sorgen. Und Werder-Standards, von denen es an diesem Nachmittag durchaus einige gab, waren alles, nur nicht gefährlich.

In der 70. Minute hätte der Tabellensechste dann endgültig alles klar machen können. Becker erspurtete im Eiltempo einen Steilpass und bediente Awoniyi, der erneut Friedl entwischt war. Doch Werder hatte Dusel, denn der folgende Schuss ging knapp drüber. Fast im Gegenzug hatte Selke die Möglichkeit zum 1:2, doch sein Volley-Versuch wurde zur Ecke abgefälscht (72.). In der Schlussviertelstunde kamen dann noch Niclas Füllkrug und Tahith Chong für Romano Schmid und Ludwig Augustinsson. Kurz erhöhte sich das Tempo, Werder wirkte zumindest ein wenig bedrohlich. Doch es passte zu diesem Tag, dass dieses Gefühl so schnell verflog wie es gekommen war.

So war das einzig Positive, dass das Spiel irgendwann vorbei war. Werder hatte ordentlich enttäuscht, einen Auftritt hingelegt, der nicht wirklich zu einem Erstligisten passt. Das hatten sie auch in der vergangenen Saison mehrmals getan. Doch dann gab es am Ende die Hilfe von Union Berlin. Dieses Mal sollten sich die Bremer sicherheitshalber lieber selbst helfen. Nach diesem Spiel dominiert aber wieder einmal die Frage, wie genau das gelingen soll.