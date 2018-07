Florian Kohfeldt hatte es geahnt. Seine Spieler seien müde nach einem langen und anstrengenden Trainingslager im Zillertal, hatte Bremens Trainer vor dem Testspiel gegen den 1. FC Köln am Freitagabend gesagt – aber er erwarte trotzdem, dass seine Mannschaft an ihre Grenzen gehen werde. Mangelnden Einsatz konnte man den Bremern gegen den Zweitligisten aus Köln dann auch wahrlich nicht vorwerfen, die fehlende Frische aber war auch nicht zu übersehen. Und so kassierte Werder am Ende eine knappe 0:1 (0:0)-Niederlage im österreichischen Zell am Ziller. Simon Terodde erzielte das Tor des Tages für den Effzeh (68.).

Dabei waren die Bremer noch recht schwungvoll in die Partie gestartet und kamen bereits nach wenigen Minuten zur ersten richtig guten Tormöglichkeit. Max Kruse bekam den Ball an der Mittellinie, dribbelte Richtung Kölner Tor und passte dann mustergültig in den Lauf von Martin Harnik. Der Zugang von Hannover 96 scheiterte mit seinem Abschluss aber an Kölns Torhüter Timo Horn (3. Minute).

Die Kölner, in der vergangenen Saison überraschend in die zweite Liga abgestiegen, brauchten hingegen etwas länger, um in die Partie zu finden – kamen dann aber gleich zu mehreren guten Möglichkeiten. Doch sowohl Jhon Cordoba als auch Jonas Hector verpassten nach langen Hereingaben in den Bremer Strafraum knapp (16./17.). Und ein paar Minuten später hatten die Bremer dann Glück, als Cordoba nach einem hervorragenden Pass von Louis Schaub nicht nur am herauseilenden Bremer Torwart Jiri Pavlenka, sondern auch knapp am Bremer Tor vorbeischob (20.).

Ungewohnte Abwehrformation

Eine Kölner Führung wäre zu diesem Zeitpunkt also durchaus möglich gewesen, weil Werders ungewohnte Abwehrformation mit Niklas Moisander, Theodor Gebre Selassie und Philipp Bargfrede als einer Art Libero immer wieder Lücken offenbarte, in die vor allem die schnellen Kölner Angreifer Cordoba und Sehrou Guirassy drangen. So auch kurz vor dem Halbzeitpfiff, als zunächst Cordoba von Gebre Selassie erst im Strafraum gebremst werden konnte, ein denkbarer Elfmeterpfiff aber ausblieb (40.), und kurz darauf Guirassy mit einem Schuss an Pavlenka scheiterte (44.).

Für den tschechischen Nationaltorwart war es allerdings die letzte Aktion: Pavlenka wurde in der Pause ausgewechselt, für ihn kam Nachwuchstorwart Luca Plogmann ins Spiel. Außerdem kamen Zugang Felix Beijmo, Sebastian Langkamp, Johannes Eggestein und Marco Friedl ins Spiel. Bremens Trainer Florian Kohfeldt mischte also mächtig durch, schob zudem Bargfrede aus dem Abwehrzentrum weiter nach vorne ins defensive Mittelfeld, außerdem wechselte Kainz von der ungewohnten rechten Seite (erste Halbzeit) auf die gewohnte linke.

Terodde eiskalt vor Plogmann

Dem Spielfluss taten die vielen Wechsel jedoch nicht gut. Nach Wiederanpfiff gab es zunächst kaum sehenswerte Offensivaktionen, von Torabschlüssen ganz zu schweigen. Das Spiel plätscherte vor sich hin, wie der Regen in Zell am Ziller. Und so fiel das 0:1 praktisch aus heiterem Himmel. Kölns Guirassy verlängerte einen Abschlag von Keeper Horn per Kopf auf Simon Terodde, der den Ball elegant über Plogmann hinweglupfte. Bremens Schlussmann hatte zuvor beim Herauslaufen einen Moment zu lang gezögert, und war so nicht mehr rechtzeitig an den Ball gekommen.

Am Spielverlauf änderte das Tor wenig. Auf beiden Seiten ließen die Kräfte nach, Fehlpässe häuften sich, zudem fehlte im Abschluss die Genauigkeit, etwa bei einem Kopfball von Langkamp (87.). Und so blieb es am Ende bei der knappen Niederlage für die Bremer, die zu diesem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung aber ohnehin nur geringe Aussagekraft hat. Erst Mitte August beginnt mit dem Pokalspiel in Worms die Pflichtspielsaison für die Bremer, bis dahin steht unter anderem noch ein Trainingslager am Chiemsee auf dem Programm. Zunächst einmal geht es für den Werder-Tross aber am Sonnabend vom Zillertal nach Essen, wo die Bremer an einem Turnier teilnehmen. Von Essen geht es dann weiter nach Bremen.