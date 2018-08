Werder-Trainer Florian Kohfeldt ließ seine Mannschaft in der erwartbaren Grundordnung und mit dem Personal aus dem Worms-Spiel auflaufen. Im 4-3-3 verteidigten vor Jiri Pavlenka Theo Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson (von rechts nach links), davor agierte Philipp Bargfrede auf der Sechs, flankiert von Davy Klaassen und Maximilian Eggestein auf den Halbpositionen. Yuya Osako rechts und Florian Kainz links gaben die Flügelangreifer und Max Kruse im Zentrum den Freigeist. Auch der Gegner trat auf wie erwartet: Andre Breitenreiter schickte seine Mannschaft in einem flachen 4-4-2 aufs Feld, also mit zwei Sechsern vor der Abwehrkette und zwei klaren Angreifern im Sturm.

Werder stellte gegen den Ball seine Pressingverhalten im Vergleich zu den meisten Partien der Vorbereitung und dem Pokalspiel um. Statt im 4-4-2 lief die Mannschaft den Gegner in einem 4-1-2-3 an, wobei die Angreifer die Aufgaben der drei Pressingspitzen übernahmen und nicht wie zuletzt Klaassen aus seiner Position herausrückte und ganz vorne attackierte. Vielmehr wechselten sich Klaassen und Eggestein im Durchschieben auf den tiefen Hannoveraner Sechser ab.

Werder war im Pressing sehr dominant, ohne dabei riskant auf hohe Ballgewinnen aus zu sein. Vielmehr wollte die Mannschaft durch einen eher an die Viererkette angebundenen Bargfrede eine stärkere Absicherung haben gegen die Geschwindigkeit in Hannovers Offensive und vor allen Dingen stets in Überzahl agieren. Aus der gelernten Struktur im Ballbesitz rückte Werder zudem fast immer gut ins Gegenpressing auf und konnte so zaghafte Ansätze Hannoveraner Konterbewegungen sofort im Keim ersticken.

Hannover attackierte ab der Mittellinie

Auch im eigenen Ballbesitz hatte Bargfrede gute Momente, wenngleich viele davon eher passiver Natur blieben. Hannover attackiert erst ab der Mittellinie und verlegte seinen Fokus darauf, in alle Richtungen mit seinem Ketten eng angebunden zu bleiben und im (engen) Raum zu verteidigen. Im Spielaufbau versuchte Bargfrede einen der beiden Angreifer zu binden, um Platz zu schaffen für den von Kohfeldt gewünschten Pass in den Halbraum - erst von dort sollten die Bremer Angriffe dann Fahrt aufnehmen. Werder spielte diese Momente geduldig und ballsicher aus, kam dann mit dem ersten vertikalen Pass in sein gut angelegtes Positionsspiel. Im Aufbau- und im Übergangsdrittel machte die Mannschaft sehr vieles richtig, im letzten Drittel allerdings dann nur zu selten.

Werder zeigte die mittlerweile schon typischen Läufe und Bewegungen, mit seinen einrückenden Flügelspielern und dem zurückfallenden Kruse öffneten sich auch im dichten Hannoveraner Verbund immer wieder kleine Räume. Das Problem war, dass die Mannschaft in diesen an und für sich gut vorbereiteten Angriffen dann die Passschärfe und -genauigkeit fehlte, dass sich immer wieder Spieler nicht richtig zum Ball positionierten oder falsch drehten, um den Schwung des Angriffs mitzunehmen und bis zur Grundlinie durchzubrechen. Stattdessen nahm das Tempo immer mehr ab, je näher sich Werder dem gegnerischen Tor näherte und fand so nur zwei-, dreimal überhaupt den Weg hinter Hannovers Abwehrlinie.

Hannover schob stark nach

Die immer wieder eingestreuten Seitenverlagerungen aus den Halbräumen auf die nachgerückten Außenverteidiger zogen Hannover zwar für kurze Momente gut auseinander, das starke Nachschieben der Gäste stopfte diese Lücken aber immer, noch bevor Werder über den Halbraum wirklich durchbrechen konnte. Weil der Strafraum durch das Einrücken der Flügelspieler und Kruses Zurückfallen auch nicht gut besetzt war, wären Flanken aus diesen Positionen keine gefährliche Option gewesen. Werder kam deshalb in der ersten Halbzeit nur auf fünf Torschüsse und musste phasenweise sogar aufpassen, Hannover durch sein ab der 30. Minute immer schlampiger werdendes Pressing nicht zum Toreschießen einzuladen. Gerade auf der linken Seite hatte Werder in den Schnittstellen ein paar Probleme, machte Hannover zweimal das Zentrum auf.

Nach der Pause ließ Kohfeldt seine Mannschaft variabler pressen, stellte gegen den Ball auch mal auf das 4-4-2 um. Noch mehr änderte sich die Spielweise aber im Nachgang der frühen Kruse-Auswechslung. Osako rückte ins Zentrum auf die Kruse-Position, Milot Rashica brachte auf der rechten Angriffsseite mehr Dribbelstärke und Direktheit ins Spiel – und spätestens mit der Einwechslung von Pizarro und der Umstellung auf die Raute wurde Werders Spiel radikal flügellastiger.

Pizarro schaffte Platz für die Achter

Mit Pizarro hatte die Mannschaft nun eine andere Bindung der gegnerischen Innenverteidiger und damit etwas mehr Platz für die Achter und vor allen Dingen eine permanente Anspielstation am und im gegnerischen Strafraum und einen Abnehmer für Flanken. Werder kam nun öfter zu Abschlüssen, musste aber in der Defensive dem riskanteren Plan auch Tribut zollen. Bei Hannover rückte der eingewechselte Bakalorz auf der Doppel-Sechs noch aggressiver raus und brachte mehr Dynamik ins Spiel, Bebou – der in der ersten Halbzeit fast wie ein dritter Sechser agiert hatte – sammelte nun viele zweite Bälle nach neutralen Schlägen von Keeper Esser auf.

Einer dieser langen Schläge führte zu zwei gruppentaktischen Fehlern nacheinander der Bremer Viererkette sowie von Bargfrede und damit zum 0:1. Rashica wich in der Schlussphase als zweiter Angreifer auf die linke Seite aus, um mit rechts zum Abschluss zu kommen oder aber zum Tor hin flanken zu können. Eine dieser Flanken rutschte dann tatsächlich eher zufällig auf Gebre Selassie durch, der den verdienten Ausgleich erzielte.

Die letzten fünf Minuten blieben ein Spiegelbild des gesamten Spiels: Werder hatte Spielkontrolle, konnte aber keinen permanenten Druck mehr aufbauen. So versuchte Kohfeldt fast alles und stellte mehrfach um, die kleinen Fehler in den Details blieben Werder aber bis zum Schlusspfiff treu, weshalb das Remis auch in Ordnung ging.