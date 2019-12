Werders Sportchef Frank Baumann räumte eigene Fehler ein. (dpa)

Nach dem 0:5-Debakel gegen Mainz genügte ein Blick in die Gesichter der Spieler, um zu wissen: Werders Krise hat sich zu einem echten Kopfproblem entwickelt. Die Mannschaft ist mental am Boden, das gab Kapitän Niklas Moisander zu. Dass es so weit gekommen ist, liegt allerdings neben der psychischen Komponente auch an fußballerischen Gründen. Der Mannschaft fehlt es auf vielen Positionen an Zweikampfhärte, Kopfballstärke und vor allem an Geschwindigkeit. Das zeigte sich zuletzt bei den Pleiten gegen Paderborn, Bayern und Mainz überdeutlich, hatte sich aber auch vorher schon abgezeichnet.

Bemerkenswert: In der Wertung der absolvierten Laufstrecke liegt Werder in dieser Saison auf einem guten dritten Platz. Betrachtet man jedoch die Anzahl der Sprints, sind die Bremer im Bundesliga-Vergleich Letzter. Überspitzt ließe sich behaupten: Laufen können sie, aber nicht schnell. Das gilt ganz besonders für die Defensive, die gegnerischen Stürmer rannten der Werder-Abwehr nicht nur gegen Mainz zu oft davon. Wurde der Kader also falsch zusammengestellt? Nein, sagte Trainer Florian Kohfeldt nach dem 0:5 am Dienstagabend und verwies auf die Verletzungsmisere: „Wir haben doch einen schnellen Innenverteidiger verpflichtet, der nur leider seit einigen Monaten fehlt.“ Gemeint war Ömer Toprak, der frühestens im Januar wieder spielen kann.

Im Sturmzentrum lässt Werder ebenfalls das Tempo vermissen und dazu die Durchsetzungskraft. Yuya Osako möchte zwar gerne in der Angriffsmitte spielen, ist aber kein Sprinter und war den physisch starken Innenverteidigern der Gegner in den vergangenen Wochen nicht gewachsen. Wieder verwies Kohfeldt auf verletzungsbedingte Ausfälle: „Wir haben einen schnellen, robusten Stürmer verpflichtet mit Niclas Füllkrug, um diese Komponenten zu haben. Mit Josh Sargent haben wir einen jungen Stürmer, der eine unglaubliche Robustheit mitbringt.“ Füllkrug droht mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison auszufallen. Sargent fehlt mit einem Muskelfaserriss bis Januar.

Warten auf Möhwald

Bleibt noch das Mittelfeld. Auf der Sechser-Position sind sowohl Nuri Sahin als auch Philipp Bargfrede nicht für ihre Schnelligkeit bekannt. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen liefen zwar viel, setzten den Gegenspielern aber körperlich zu wenig entgegen. Werders Bemühungen, vor der Saison einen körperlich starken Mittelfeldspieler zu holen, scheiterten, weil Marko Grujic nicht wollte und Nabil Bentaleb sich verletzte. „Bargfrede war natürlich nicht voll eingeplant aufgrund seiner Verletzungshistorie, aber auch er fällt aktuell mit seiner Zweikampfstärke aus. Dazu haben wir mit Kevin Möhwald einen physischen Achter im Kader“, sagte Kohfeldt. Möhwald fehlt wegen eines Knieschadens noch bis März oder länger. Bargfrede hat Oberschenkelprobleme, es besteht eine kleine Chance auf einen Einsatz gegen Köln am Sonnabend.

Dass das Verletzungspech Werder in der laufenden Saison ungewöhnlich hart traf, lässt sich nicht leugnen. Kohfeldt hielt daher fest: „Es sind viele Dinge zusammengekommen, die bei der Kaderplanung nicht vorauszusehen waren.“ Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass beim Füllkrug-Transfer allen bewusst war, welches Risiko es mit sich bringt, einen Spieler mit dieser Verletzungsgeschichte zu holen. Bei Toprak war bekannt, dass er in seiner Karriere immer wieder wegen Muskelverletzungen aussetzen musste. Anders als in den Jahren zuvor, als Topspieler wie Milot Rashica, Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson oder Thomas Delaney in kleineren europäischen Ligen entdeckt wurden, wollte Werder dieses Mal Spieler mit Bundesliga-Erfahrung holen. Da das große Geld nicht vorhanden war, war dieser Weg mit einem gewissen Risiko verbunden. Es hätte klappen können mit Füllkrug und Toprak, die zweifellos viel Qualität besitzen. Bislang aber klappte es nicht.

„Wir sind alle verantwortlich - ich zuallererst, weil ich die sportliche Gesamtverantwortung trage“, sagte Frank Baumann über die Werder-Krise. „Es wird sich bei uns keiner hinstellen und sagen: Ich habe keine Fehler gemacht.“ Der Sportchef räumte also eigene Fehler ein, wollte dazu zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht weiter ins Detail gehen. Baumann betonte stattdessen: „Das einzige Ziel ist es erst einmal, mit einem Erfolgserlebnis gegen Köln in die Winterpause zu gehen, um sich dann zu sammeln. Das Jahresende ist die Zeit, in der jeder sich überprüfen sollte, um zu schauen, was im kommenden Jahr besser gemacht werden kann.“