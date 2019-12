Wie lange geht das Spiel noch? Milos Veljkovic und Nuri Sahin schauen verzweifelt drein. (nordphoto)

Es soll Werder-Fans geben, die sich die Spiele gegen den FC Bayern schon gar nicht mehr ansehen. Verständlich ist das, denn auch wenn der Spielverlauf variiert, so kommt am Ende doch immer das Gleiche dabei heraus: eine Bremer Niederlage. Das 21. Pflichtspiel in Folge gegen den Rekordmeister hat Werder am Sonnabendnachmittag verloren. Da half es auch nichts, dass die Bremer sogar mit 1:0 in Führung gingen. Am Ende mussten sie eine verdiente 1:6-Pleite hinnehmen, es war die höchste Saisonniederlage.

„Wir sind hergefahren, um zu gewinnen“, hatte Trainer Florian Kohfeldt vor dem Anpfiff noch angekündigt, doch davon war nur kurzzeitig in der ersten Hälfte etwas zu sehen. Kohfeldt setzte auf eine defensive Ausrichtung. Michael Lang kam als zusätzlicher Abwehrspieler in die Partie und bekleidete die Rechtsverteidigerposition. Christian Groß ersetzte Kapitän Niklas Moisander, der wieder Probleme mit der Wade hat. Zusammen mit Milos Veljkovic und Theo Gebre Selassie bildete Groß eine Dreierkette, die immer wieder zu einer Fünferkette wurde, wenn sich die Außenverteidiger Lang und Ludwig Augustinsson fallen ließen. Im defensiven Mittelfeld ersetzte Nuri Sahin den am Oberschenkel verletzten Philipp Bargfrede. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen besetzten die Halbpositionen, während mit Yuya Osako und Milot Rashica nur zwei echte Offensivspieler auf dem Platz standen. Leo Bittencourt nahm nach seinem Magen-Darm-Infekt zunächst auf der Bank Platz.

Die Bayern setzten nach zwei Liganiederlagen in Serie erwartungsgemäß auf volle Offensive. Robert Lewandowski, beim Sieg in der Champions League gegen Tottenham noch geschont, kehrte zurück in die Startelf. Von Anfang an machten die Münchener das Spiel, doch die erste richtig gute Chance hatte Werder. Nach einer Bayern-Ecke konterten die Bremer schnell, Rashica lief Gegenspieler Jerome Boateng einfach davon, doch geriet dann ins Stolpern (8.). Diese Szene zeigte aber schon einmal, wie für Werder in der Offensive etwas gehen konnte: Die Bremer mussten es schaffen, Rashica bei Kontern in Laufduelle gegen den deutlich langsameren Boateng zu schicken. Schon in den vergangenen Partien hatten die Münchener Defensivspieler wiederholt Probleme mit schnellen Angreifern offenbart.

Starker Pavlenka

Erst einmal benötigten die Gäste aber einen überragenden Torwart. Jiri Pavlenka parierte einen Distanzschuss von Lewandowski (9.), eine Direktabnahme von Serge Gnabry (13.) und einen Kopfball von Lewandowski (14.). Die Führung der Bayern lag in der Luft, doch dann kam wieder Rashica. Klaassen schaltete schnell und passte auf den Werder-Stürmer, der das Eins-gegen-eins-Duell mit Boateng spielend leicht gewann. Es hatte etwas von einem Rennen zwischen ICE und Bimmelbahn. Aus 20 Metern knallte Rashica schließlich den Ball sehenswert zum 1:0 unter die Latte (24.). Sollte tatsächlich mal wieder was zu holen sein für Werder gegen die Bayern? Kurzzeitig lebte zumindest die leise Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, zumal Pavlenka einen glanzvollen Tag erwischt hatte. Wie der Werder-Keeper in der 39. Minute krakengleich gegen den frei vor ihm auftauchenden Lewandowski rettete, war überragend.

Kurz vor der Pause war dann aber auch Pavlenka machtlos und die Bremer Hoffnungen auf eine Überraschung schwanden rasant. Joshua Kimmich spielte einen schönen Chip-Pass auf Gnabry, der querlegte für Philippe Coutinho – 1:1 (45.). Zusätzlich bitter für Werder: Gebre Selassie verletzte sich bei dem Versuch, die Situation noch zu retten, am Oberschenkel und musste gegen Marco Friedl ausgetauscht werden. Als wäre das nicht schon genug Unglück, schlugen die Bayern in der ungewöhnlich langen Nachspielzeit sogar noch ein zweites Mal zu. Nach einem Coutinho-Traumpass war Lewandowski seinen Gegenspielern Lang und Groß entwischt, hatte freie Bahn und brachte den Ball mit etwas Glück an Pavlenka vorbei – 2:1 (45.+4). Für Bayerns Superstürmer war es der erste Treffer nach drei torlosen Partien.

Boateng muss raus

In der Pause reagierte Bayern-Trainer Hansi Flick auf die Defensivprobleme. Boateng, bis dahin der Schwachpunkt in der Abwehr, blieb in der Kabine, für ihn kam Ivan Perisic. Schon zwei Minuten nach dem Seitenwechsel war wieder Pavlenka gefordert, der stark gegen Coutinho rettete. Auf der Gegenseite gab Lang immerhin mal einen Torschuss ab, doch Manuel Neuer hatte damit keine Probleme (53.). Ansonsten fiel Werder in der Offensive nicht mehr viel ein, weil die Bayern Rashica nun besser im Griff hatten.

Die Münchener waren nun drückend überlegten und es kam, wie es kommen musste. David Alaba spielte einen perfekten Pass auf Coutinho, der mit einem traumhaften Lupfer das 3:1 erzielte (63.). Wie schon bei den ersten beiden Gegentreffern hatte sich die Bremer Defensive durch einen Steilpass hinter die Abwehr überlisten lassen, die Abstimmung in der Fünferkette ließ sehr zu wünschen übrig. In der Folge ging es für Werder nur noch um Schadensbegrenzung. Kohfeldt brachte Bittencourt für Osako (67.).

Es sollte trotzdem eine Klatsche geben. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung passte Thomas Müller auf Lewandowski, der das 4:1 erzielte (72.). Werder gab sich nun auf, lag am Boden, und Bayern trat noch einmal drauf. Coutinho passte zurück auf Müller, der mühelos zum 5:1 einschob (75.). Dann machte es Coutinho selbst und schlenzte den Ball zum 6:1 ins Netz (78.), das dritte Tor des Tages für den Brasilianer. Positive Randnotiz: Bei Werder kam noch Fin Bartels für Rashica und spielte erstmals nach rund neun Monaten wieder (86.). Wenig später war Schluss.

Dass Werder-Keeper Pavlenka trotz der sechs Gegentore eine starke Leistung bot, sagt viel aus über die desolate Vorstellung der Bremer. Natürlich kann man bei den Bayern verlieren, doch Werder schaffte es wieder einmal, sich von einem anfangs keinesfalls überragenden Rekordmeister, der zuvor zwei Ligaspiele verloren hatte, düpieren zu lassen. Mit dieser Demütigung im Hinterkopf dürfte es in den letzten beiden Partien vor Weihnachten gegen Mainz und Köln ganz schwierig werden für die Bremer.