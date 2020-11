Das tut weh! Im Testspiel gegen den FC St. Pauli unterliegt Werder 2:4. Die Partie wurde über drei Drittel zu je 35 Minuten ausgetragen. In keinem einzigen dominierte Werder den Zweitligisten. Im Gegenteil, die Bremer waren in vielen Belangen unterlegen.

Kohfeldt hatte im Vorfeld des Spiels angekündigt: „Wir werden dem einen oder anderen Spieler Spielpraxis geben. Und wir werden einiges ausprobieren." Das tat er, viele Profis aus der zweiten Reihe kamen zum Einsatz. Herausgekommen ist jedoch nichts, was den Trainer begeistert haben dürfte.

Das 0:1 bereits in der 15. Minute. Zander, der bei Werder zum Profi wurde, flankte von rechts unbedrängt in die Mitte, Makienok erzielte artistisch und ebenfalls völlig freistehend per Hacke die Führung der Hamburger.

Und Werder? Schüsse von Osako und Möhwald, die nicht wirklich für Gefahr sorgten. In der 29. Minute hatte Osako eine gute Gelegenheit zum Ausgleich, verzog freistehend aus vier Metern aber völlig. Für die größte Aufregung sorgte Ömer Toprak nach 30 Minuten. Er musste mit muskulären Problemen vom Platz – nachdem er vier Wochen aufgrund einer muskulären Verletzung pausiert hatte. „Die Muskulatur im Oberschenkel hat zugemacht, wie man so schön sagt. Wir hoffen, dass er nicht länger ausfallen wird", sagte Frank Baumann bei „Sky". „Aber da müssen wir die nächsten Tage abwarten." Für Toprak kam Maik Nawrocki ins Spiel.

Im zweiten Drittel wurde es noch bitterer. Zunächst erhöhte St. Pauli durch Daschner in der 52. Minute zum 2:0. Acht Minuten später traf Nick Woltemade zwar zum 1:2 Anschluss, eine Minute später schlug der Zweitligist aber erneut zu. Einen von Marco Friedl verursachten Elfmeter nutze Tashchy zum 3:1 für die Hamburger. Kohfeldt, im ersten Drittel noch sehr aktiv an der Außenlinie, saß fast nur noch auf seinem Stuhl am Spielfeldrand.

„Grundsätzlich ist es keine gute Leistung. Wir können nicht zufrieden sein", analysierte Frank Baumann nach 70. gespielten Minuten bei „Sky". „Wir machen zu viele Fehler – sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Und ein Stück weit zu behäbig im Spiel sind nach vorne sind."

Im letzten Drittel wechselte Kohfeldt bis auf Verteidiger Nawrocki die komplette Mannschaft. Ein positiver Effekt blieb jedoch aus. Im Gegenteil, der Zweitligist machte weiterhin ein gutes Spiel. In der 85. Minute traf Matanovic, ein Spieler aus St. Paulis U19, zum 4:1. Für Werder antwortete Abdenego Nankishi, Stürmer aus der U23, mit einem feinen Solo über das halbe Feld und platzierte den Ball zum 2:4 im Netz. Immerhin ein kleiner Höhepunkt aus Bremer Sicht zum Abschluss. Am insgesamt trüben Auftritt verändert das jedoch kaum etwas.

Werder (die ersten beiden Drittel): Kapino – Toprak (30. Nawrocki), Moisander, Friedl – Erras, Möhwald – Schmid, Osako, Chong – Woltemade, Rashica.

Werder (drittes Drittel): Haeseler – Gebre Selassie, Nawrocki, Rieckmann, Park – Gruev, Groß, Bittencourt – Dinkci, Sargent, Nankishi.