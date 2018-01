Wird Milot Rashica von Vitesse Arnheim der neue Außenstürmer? Es sieht alles danach aus. Der 21-Jährige von Vitesse Arnheim absolvierte am Dienstag bereits den Medizincheck am Klinikum Links der Weser, wie Werders Sportchef Frank Baumann bestätigte. Abgeschlossen sei der Transfer allerdings noch nicht. "Es gibt keinen Vollzug. Ich denke, wir müssen uns bis morgen gedulden", erklärte Baumann am Dienstagabend. Die Rashica-Verpflichtung stehe kurz vor dem Abschluss. "Es fehlen nur noch einige Details", sagte Baumann. "Wir haben die Hoffnung, dass wir den Transfer am Mittwoch perfekt machen können."

Er gehe davon aus, dass der Kosovare bereits am Mittwoch mit der Mannschaft trainiere, fügte der Sportchef hinzu. Der 1,78 Meter große Rashica kann in der Offensive auf der rechten und linken Außenbahn eingesetzt werden und wäre somit ein Ersatz für den verletzten Fin Bartels. "Wir brauchen einen Ersatz für Fin", betonte Baumann. Rashica habe "ein gutes Tempo" und sei "stark im Eins-gegen-Eins".

In der aktuellen Saison bestritt der 21-Jährige in der niederländischen Ehrendivision 19 Spiele (drei Treffer, drei Vorlagen) für Arnheim. Insgesamt kommt er auf 13 Treffer und 20 Vorlagen in 83 Liga-Partien. Bei Vitesse spielte der Offensivmann übrigens auch schon mit Yuning Zhang zusammen, den er jetzt bei Werder wieder trifft.

Für den Kosovo absolvierte Rashica zudem elf Länderspiele. Vitesse holte ihn 2015 von Kosova Vushtrii (Kosovo) für eine Ablöse von 300.000 Euro. Momentan hat Rashica laut "transfermarkt.de" einen Marktwert von fünf Millionen Euro. ein Berater ist Altin Lala, ehemaliger Bundesliga-Profi von Hannover 96. Rashica war in der Vergangenheit gerüchteweise auch schon in Hannover, Stuttgart und Schalke im Gespräch. 2016 soll auch der Hamburger SV an ihm interessiert gewesen sein. Damals sprach Lala von einer geforderten Ablösesumme in Höhe von sechs bis sieben Millionen Euro.

Der niederländische Journalist Richard van der Made schreibt bei Twitter, dass Rashica bei Werder einen Vertrag über 4,5 Jahre unterschreiben soll. Die Ablöse liege bei neun Millionen Euro. Falls das stimmt, wäre das der teuerste Transfer der Werder-Geschichte.