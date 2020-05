Sky darf nach Vorgaben des Kartellamtes nicht alle Spiele zeigen. Eurosport verkaufte seine Lizenz an DAZN. (dpa)

Die Spieler trainieren fleißig. Die Verantwortlichen haben alle Abläufe vorab durchgespielt. Doch eine zentrale Frage ist auch wenige Tage vor dem ersten Bremer Geisterspiel noch nicht geklärt: Welcher TV-Sender zeigt die Partie von Werder gegen Bayer Leverkusen, die am Montagabend um 20.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen werden soll?

Hinter den Kulissen glühen in dieser Frage bereits seit auffallend vielen Tagen die Telefone, was auf eine komplexere Gemengelage schließen lässt, als man das ohnehin schon in dieser Coronakrise vermuten konnte. Auch bei Werder wussten die Verantwortlichen am Donnerstagvormittag noch nicht, auf welchem Sender die Fans das erste Geisterspiel der Vereinsgeschichte sehen können. Es deutet zwar viel auf den Streamingdienst DAZN hin, doch auch nach mehreren Verhandlungsrunden mit der Ligaspitze in Frankfurt ist das noch nicht offiziell bestätigt. Alle Beteiligten bei der Liga und beim Sender weisen auf die noch laufenden Gespräche hin.

Eurosport verkaufte die Lizenz

Während der größte TV-Partner der Liga, nämlich Sky, an den ersten beiden Spieltagen nach Wiederanpfiff die berühmte Spieltags-Konferenz sogar für alle Fans kostenfrei überträgt (auf dem hauseigenen Free-TV-Angebot Sky Sport News), gehört das Montagsspiel nicht zu dem Rechte-Paket, das Sky einst erworben hat. Die Montagsspiele gingen bei der Ausschreibung an Eurosport, das nach schlechten Quoten im ersten Jahr eine Sublizenz an DAZN verkaufte.

Eurosport soll allerdings in der Coronakrise im Gegensatz zu anderen Rechteinhabern wie dem Pay-TV-Sender Sky, der ARD oder dem ZDF keine Vorauszahlung auf die TV-Prämien an die DFL geleistet haben. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sprach in der „Sportbild“ sogar davon, dass Eurosport beziehungsweise der Mutterkonzern Discovery gekündigt habe, was von keiner Seite bisher bestätigt wurde. Liga-Chef Christian Seifert sagte bisher nur: „Wir haben, was DAZN angeht, keine Probleme. Wir haben derzeit eine andere Auffassung über die Interpretation der Verträge als Eurosport/Discovery. Da sind wir in Gesprächen.“

Ein Ergebnis gibt es noch nicht. Das Problem betrifft einige Spiele der nun wieder laufenden Saison. DAZN stehen nämlich vertraglich noch zehn Spiele zu, dazu noch die vier Relegationsspiele zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga. Auch hier könnte Werder wieder betroffen sein. Eine Lösung wird zeitnah erwartet. Sky darf nach Vorgaben des Kartellamtes nicht alle Spiele erwerben.