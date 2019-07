Der WESER-KURIER schrieb am 18. Juli 1989:

Gut zehn Tage vor dem Start der Fußball-Bundesliga unterziehen sich die vier Großen der Liga beim Fuji-Cup einem ersten echten Leistungstest. Dabei kommt es heute zum Auftakt des viertägigen Turniers in Konstanz zum ewig jungen Südschlager zwischen dem deutschen Meister FC Bayern München und dem UEFA-Cupfinalisten VfB Stuttgart. Der SV Werder steigt morgen in Koblenz (Anpfiff: 19.30 Uhr) ins Turnier ein und feiert dabei ein Wiedersehen mit Ex-Nationalspieler Frank Ordenewitz.

Gegner und Vizemeister 1. FC Köln präsentierte sich am Wochenende beim internationalen Turnier in Bern in einer beachtlichen Frühform. 100 000 Mark kassierten die Kölner für ihren Turniersieg. Beim 1:0-Finalerfolg (Tor Littbarski) über die brasilianische Spitzenelf von Botafogo Rio de Janeiro wußten sämtliche Neulinge der Rheinländer zu gefallen. Übertroffen wurden Ordenewitz, Drehsen, Giske und Higl nur von Thomas Häßler, dem in der Schweiz eine Weltklasseleistung bescheinigt wurde.

Die Mannschaft von Otto Rehhagel („Wir arbeiten gezielt auf den Start am 29. Juli beim FC St. Pauli hin“) tat sich da beim Turnier in Aarau bekanntlich schwerer. Platz drei, es siegte die Nationalelf der CSSR nach einem 8:7-Erfolg im Elfmeterschießen über Gastgeber FC Aarau. Wobei bedacht werden muß: die Bremer starteten als letzter der 18 Erstliga-Klubs in die neue Saison.

Sogesehen dürften die Spiele um den Fuji-Cup erste ernsthafte Hinweise auf den aktuellen Leistungsstand der vier bundesdeutschen Spitzenvereine geben. Die Sieger der beiden Halbfinalpaarungen FC Bayern — VfB Stuttgart und SV Werder — 1. FC Köln treffen am Freitag in Würzburg (19.30 Uhr, live bei RTL plus) im Finale aufeinander. Das Spiel um Platz drei ist für Donnerstag, 19.30 Uhr, in Donauwörth angesetzt. Der Turniersieger erhält 25 000 Mark, der Zweite 15 000 und der Dritte 10 000 Mark.

•

„So etwas kann man mit uns nicht machen. Das lassen wir uns nicht länger gefallen.“ Mit diesen Worten kommentierte Werder-Manager Willi Lemke die in unserer Zeitung von Seiten des TuS Eintracht geäußerten Vorwürfe, der Bremer Fußball-Bundesligist sei vertragsbrüchig geworden und hätte eine Freundschaftsspiel-Verpflichtung im Rahmen der Feierlichkeiten zur 75-Jahr-Feier des TuS Eintracht platzen lassen.

Lemke weiter: „Nachdem die Eintracht-Verantwortlichen wiederholt falsche Darstellungen in die Öffentlichkeit brachten, will der SV Werder richtigstellen: Die Partie ist von uns abgesagt worden, weil wir das Pokalfinale in Berlin erreichten. Daß wir ins Endspiel kamen, wußte ich bei der Zusage im Februar natürlich noch nicht. Unser Angebot am 6. oder 7. August in Findorff anzutreten, wurde vom TuS Eintracht nicht angenommen.“ Der 1. Vorsitzende des Bremer Verbandsligisten Wolf gang Kietzer dagegen hatte erklärt: „Werder hat uns keinen Alternativ-Termin angeboten.“

•

Keinen Streit, aber ein heftiges Gerangel gibt es um den Termin für das Spiel der 1. Runde im DFB-Pokal zwischen dem FC St. Pauli und Werder. Offizieller Spieltag ist der 19. August. Doch da auch der Hamburger SV im Pokal ein Heimspiel (gegen MSV Duisburg) hat, einigten sich die beiden Hamburger Bundesligisten darauf, daß der HSV am 19. und St. Pauli am Sonntag, dem 20. August, spielt. Womit feststeht: Das bereits für Sonntag angesetzte Duell zwischen den Werder Amateuren und Bayer Leverkusen muß wieder auf den ursprünglichen Termin (19. 8.) zurückverlegt werden, wollen sich die beiden Werder-Teams nicht gegenseitig die Zuschauer wegnehmen. Die Zustimmung durch den DFB vorausgesetzt, dürfte jetzt das Nordderby zwischen St. Pauli und Werder am Sonntag (20. 8.) um 18 Uhr am Millerntor steigen.

•

Der FC St. Pauli bleibt in Hamburg der Publikumsmagnet Nummer eins. Gestern morgen eröffnete der Hamburger Bundesligist den Vorverkauf für das erste Saison-Heimspiel am 29. Juli gegen den SV Werder. Beim Kassensturz am Abend meldete Manager Georg Volkert mehr als 5000 verkaufte Karten. Auch das Dauerkarten-Geschäft läuft rund um das Millerntor gut. 2750 St.-Pauli-Anhänger erwarben bereits ein Ticket für die Saison 89/90. Beim SV Werder wurde diese Marke schon vor Wochen überschritten. Aktueller Stand: 6050 verkaufte Dauerkarten.

