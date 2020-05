Frank Baumann ist gegen einen zu frühen Neustart der Bundesliga. (nordphoto)

Ungetrübt ist die Freude über das grüne Licht für den Bundesliga-Neustart bei Werder nicht. Es zeichnet sich ab, dass es schon ab dem 15. Mai wieder losgeht. Für Frank Baumann ist dieser Zeitpunkt zu früh. „Zur Gewöhnung an den Wettkampf nach rund zwei Monaten Wettkampfpause und zur Einschränkung eines Verletzungsrisikos bei den Spielern, die durch die Vielzahl der Partien in einem sehr knappen Zeitraum sehr stark beansprucht werden, werden wir uns dafür einsetzen, dass die Bundesliga am 23. Mai fortgesetzt wird“, erklärte Werders Sportchef am Mittwochabend in einer Mitteilung des Vereins.

Zuvor hatte sich bereits Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte in einer Telefon-Konferenz mit den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel dafür eingesetzt, dass die Bundesliga erst ab dem 20. oder 21. Mai wieder startet, fand dafür jedoch keine Mehrheit. Als Kompromiss legte sich die Konferenz lediglich auf die zweite Mai-Hälfte fest und überlässt die Entscheidung über das genaue Datum der Deutschen Fußball Liga (DFL), die am Donnerstag tagt. Werder wird bei dieser Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs für den 23. Mai als Termin werben, dürfte damit aber kaum Erfolg haben. Viele Vereine haben bereits klar gesagt, dass sie schnellstmöglich wieder loslegen wollen. Diverse Bundesligisten durften auch schon in größeren Gruppen trainieren, während Werder bislang nur Einheiten mit maximal vier Spielern erlaubt waren. Leipzig, Paderborn und Wolfsburg sind in dieser Woche sogar schon wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Schnellstmöglich wieder trainieren

Baumann erklärte: „Wir folgen jetzt auch den Empfehlungen, die an die Politik gegeben worden sind und die ein rund zweiwöchiges Mannschaftstraining vor dem Saisonstart vorsahen. Ein früherer Start der Liga würde für uns einen deutlichen Wettbewerbsnachteil darstellen, da an anderen Standorten bereits seit Wochen in zum Teil deutlich größeren Gruppen als in Bremen trainiert werden konnte. Im Sinne der Integrität des Wettbewerbs werben wir dafür, die Saison erst nach einem zweiwöchigen Mannschaftstraining wieder zu beginnen.“

Die Entscheidung, dass wieder gespielt werden darf, begrüßte Werders Sportchef: „Auch wenn Spiele ohne Zuschauer nicht der Optimalfall sind, ist diese Entscheidung für die Klubs von elementarer Bedeutung. Für uns als Werder Bremen ist es nun sehr wichtig, schnellstmöglich das Mannschaftstraining wiederaufzunehmen, da wir bislang aufgrund der behördlichen Vorgaben lediglich in Vierergruppen trainieren konnten.“ Bürgermeister Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer haben bereits erklärt, dass Werder ab Donnerstag wieder mit allen Profis trainieren darf.