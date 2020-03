Ab Montag soll bei Werder wieder das Training aufgenommen werden, jedoch weiterhin nicht öffentlich. (nordphoto)

Als die beiden Geschäftsführer Frank Baumann und Hubertus Hess-Grunewald am Freitagnachmittag im Weserstadion vor die Presse treten, haben die meisten Spieler das Vereinsgelände gerade in ihren Dienstwagen verlassen – im Gepäck eine gewisse Unsicherheit über ihre nächsten Wochen als Berufsfußballer, aber auch konkrete und individuell gestaltete sportliche Aufgaben für dieses Wochenende. „Wir haben entschieden, der Mannschaft erst einmal zwei Tage Pause zu geben“, erklärt Baumann, „die Spieler haben aber individuelle Trainingspläne mitbekommen.“ Der reguläre Trainingsbetrieb soll nach jetzigem Stand zum Wochenbeginn wieder losgehen, jedoch weiterhin ohne öffentliche Trainingseinheiten.

Erfahrung im Umplanen

„Mit kurzfristigen Spielverlegungen hatten wir diese Saison leider schon Erfahrung. Es ist nicht ganz neu und wir sind ein wenig geschult darin, umzuplanen“, sagt Werders Manager, weist aber natürlich auch daraufhin, dass diese aktuelle Zwangspause für die Spieler auch eine private und familiäre Ebene hat, die wie bei allen Menschen dieser Tage nicht sorgenfrei ist: „Es ist eine komplett neue Situation, die in der Bundesliga so noch niemand erlebt hat. Für uns haben wir erst einmal festgelegt, dass die Mannschaft jetzt schon auch runterkommen sollte, weil wir wissen, dass die Situation um den Virus nichts ist, was vor den Spielern oder ihren Familien halt macht. Auch das ist ein Thema. Deshalb haben wir entschieden, die nächsten Tage etwas ruhiger angehen zu lassen.“

Eine kleine Saisonvorbereitung

Zumal niemand derzeit seriös beurteilen kann, wie lange diese Spielpause im Fußball dauert, ob Wochen oder Monate. „Der reguläre Trainingsbetrieb geht zwar am Montag weiter“, sagt Baumann, „aber wir gehen davon aus, dass der folgende Spieltag auf der Ligaversammlung am Montag auch abgesagt wird und dadurch eine längere Pause entsteht, zumal anschließend noch die Länderspielpause folgt.“

Das erfordert natürlich für alle sportlich Verantwortlichen bei Werder rund um Cheftrainer Florian Kohfeldt eine Umplanung, die irgendwie flexibel bleiben muss. Eine große Herausforderung – in Werders sportlicher Lage mit vielen nicht fitten oder noch verletzten Spielern aber zumindest nicht komplett störend. „Wir haben für uns natürlich erst einmal Zeit gewonnen“, weiß Baumann, „wir werden die Wochen bis zum nächsten Bundesligaspiel sehr sinnvoll nutzen und uns dementsprechend auf die Endphase der Saison vorbereiten.“ Wenn es denn eine solche Endphase noch geben wird.

Bei Krankheitsfall kommt Quarantänte

Die Spieler hätten am Freitag übrigens keineswegs erleichtert wegen der Abstiegssorgen auf die Spielabsage reagiert, die erst der Bremer Innensenator verfügte und dann auch die Ligaspitze. Laut Baumann hätte die Mannschaft am Montag gegen Leverkusen grundsätzlich lieber gespielt, um sich aus den großen Abstiegssorgen ein Stück weit befreien zu können.

Dieses sportlich lobenswerte Vorhaben muss nun verschoben werden, und soll dann sehr gezielt nachgeholt werden. „Wir werden in den nächsten Wochen die Spannung wieder Stück für Stück aufbauen“, erklärt Werders Manager, „um letztendlich eine kleine Vorbereitung zu haben für die Endphase der Saison“, sollte diese noch zu Ende gespielt werden. Aber wegen der Dynamik des Virus kann keiner seriös sagen, wie die nächsten Wochen genau ablaufen. Bei einem Krankheitsfall steht auch für Werder Quarantäne an.