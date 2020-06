Die Unwissenheit ist in diesen Tagen ein stetiger Begleiter, auch bei Werder ist eine langfristige Planung in Zeiten der Coronakrise kaum möglich. Darüber hinaus ist die sportliche Zukunft des Vereins noch nicht einmal geklärt, die abstiegsbedrohten Bremer könnten in der neuen Saison Erst- oder Zweitligist sein. Sicher ist nur: Im Vorfeld der neuen Spielzeit wollen die Grün-Weißen wieder zur Vorbereitung nach Österreich. „Die Bedingungen vor Ort sind optimal, die Gastfreundschaft herausragend. Wir fühlen uns dort – viele hundert Kilometer von Bremen entfernt – zuhause und vor allem auch sicher und möchten uns gerne auch in diesem Sommer dort auf die Saison vorbereiten“, wird Sportchef Frank Baumann auf der Internetseite des Klubs zitiert.

Doch der große Haken bleibt, das weiß auch Baumann. „Es ist nur leider so, und das tut mir auch sehr für unsere mitreisenden Fans leid, dass wir aufgrund des fehlenden Termins für den Saisonstart noch keinen Termin für das Trainingslager festlegen können. Sobald der Starttermin feststeht, wollen wir in die finale Planung gehen“, sagte er.

Die Politik wird in nächster Zeit die Reiseeinschränkungen immer weiter lockern, sollten sich daraus keine Probleme ergeben, könnten Fans auch wieder mit Werder ins Zillertal reisen. „Wir sind schon in den Vorbereitungen für das Trainingslager von Werder Bremen und freuen uns sehr, wenn wir die Mannschaft wieder begrüßen dürfen – auch wenn noch kein fixer Termin steht„, sagte Ferdinand Lechner, Obmann des Tourismusverbandes Zell-Gerlos. “Das i-Tüpfelchen wäre natürlich, wenn auch die Fanreise stattfinden kann, denn ich bin mir sicher, die Fans brennen darauf, ihre Stars wieder live zu sehen. Die Lage im Zillertal ist sehr positiv – die touristischen Angebote werden im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen wieder geöffnet und somit steht einem tollen Sommerurlaub in den Bergen nichts mehr im Wege.“