Die mit Spannung erwartete Pressekonferenz zur Saisonanalyse hatte gerade erst begonnen, als eine Summe zur Sprache kam, die Werder für einen neuen Spieler niemals ausgeben würde: 30 Millionen Euro. So hoch seien die Mindereinnahmen des Klubs durch die Corona-Krise zusammengerechnet für die abgelaufene und die kommende Saison, sagte Klubchef Klaus Filbry und führte geringere Fernsehgelder, entgangene Erlöse aus dem Kartenverkauf sowie Zahlungsausfälle bei Sponsoren an. Als die Krise begann, hatte Werder Einnahmeausfälle zwischen 20 und 45 Millionen Euro erwartet. Es ist nun also nicht der schlimmste Fall eingetreten, aber eben auch nicht der beste. Und das fehlende Geld wirkt sich auf den wichtigsten Bereich eines Bundesliga-Vereins aus: auf die Kaderzusammenstellung.

„Wir sind relativ lange durchfinanziert, müssen aber abwarten, wie sich der Transfermarkt entwickelt“, sagte Filbry. Sportchef Frank Baumann verwies darauf, dass Werder in der abgelaufenen Spielzeit 13,3 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben habe und damit deutlich weniger als viele Konkurrenten. In diesem Sommer sind die Möglichkeiten nun noch begrenzter – nicht nur durch die Corona-Krise, sondern auch durch zwei Kaufpflichten, die nach dem Klassenerhalt gegriffen haben. Für Ömer Toprak muss Werder kolportierte vier Millionen Euro an Borussia Dortmund bezahlen, für Leonardo Bittencourt sieben Millionen Euro an die TSG Hoffenheim.

Bode freut sich auf Toprak

Zwei Investitionen, die durchaus kritisch gesehen werden können, denn Toprak war oft verletzt und Bittencourt saß in den entscheidenden Spielen nur auf der Bank. Aufsichtsratschef Marco Bode gefällt diese Sichtweise gar nicht: „Es wird immer gesagt, dass wir sie kaufen müssen. Nein, wir sind froh, dass wir sie haben. Leo hat tolle Tore geschossen. Ömer wird ehrgeizig sein, zu zeigen, was er kann.“ Überhaupt seien die lange verletzten Toprak und Niclas Füllkrug mit Blick auf die neue Saison fast wie Neuzugänge zu werten, betonte Bode in der Hoffnung, dass beide dauerhaft fit bleiben.

Bei Werder müssen sie also zunächst einmal mit dem arbeiten, was da ist. „Wir haben eine Grundqualität im Kader. Es gibt eine Menge Spieler, die ich sehr gerne haben wollte und von denen ich nach wie vor überzeugt bin“, unterstrich Trainer Florian Kohfeldt. Zugänge soll es trotzdem geben, doch der Fokus hat sich verändert. Hatte Werder zuletzt Wert darauf gelegt, bundesligaerfahrene Spieler zu holen, so werde jetzt der „Entwicklungsaspekt“ wieder wichtiger, sagte Kohfeldt. „Eine gesunde Veränderung im Kader kann Reizpunkte setzen. Wir wollen Positionen mit Spielern besetzen, die jung und entwicklungsfähig sind, wie zum Beispiel Felix Agu. Ihm zu erklären, wie wir Fußball spielen wollen und ihn besser zu machen, darauf freue ich mich.“

Baumann kann auch Nein sagen

Nur junge Spieler als Zugänge soll es laut Baumann aber auch nicht geben. Um erfahrenere Akteure zu verpflichten, braucht Werder jedoch erst einmal Geld. „Wir müssen sicherlich ein oder zwei Spieler verkaufen“, sprach Filbry etwas aus, was schon länger bekannt ist. Dass einer dieser Spieler Milot Rashica ist, steht ebenfalls seit einiger Zeit fest. Baumann sagte nun ganz offen: „Es gibt Bewegung bei Milot, wir sind mit einem Klub im Austausch.“ Nach WESER-KURIER-Informationen handelt es sich um RB Leipzig. Ein Wechsel ist wahrscheinlich, es geht aber noch um die Ablösesumme. Baumann: „Wir werden ihn nicht unter Wert verkaufen.“

Rashica war der bislang letzte Youngster, der sich bei Werder zu einem Topspieler entwickelt hat. Er wird nicht der einzige Stammspieler bleiben, der geht. Davy Klaassen wird etwa seit vielen Wochen immer wieder mit seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. „Bis auf Milot ist bisher kein Spieler mit einem Wechselwunsch auf uns zugekommen“, sagte Baumann und stellte trotz aller finanzieller Sorgen klar: „Viele unserer Spieler stehen bei anderen Vereinen auf dem Zettel, aber wir haben keine Klauseln, die uns einschränken, und können frei verhandeln. Wenn der Preis nicht unseren Vorstellungen entspricht, können wir auch Nein sagen.“