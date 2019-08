Vor einem Jahr sorgten die Werder-Verantwortlichen mancherorts für Erstaunen, als sie das mutige Saisonziel europäischer Wettbewerb ausgaben. Jetzt kam diese Ansage nicht mehr ganz so überraschend, viele Spieler hatten sich schon dementsprechend geäußert. Am Donnerstag während der Pressekonferenz zum Düsseldorf-Spiel machte Sportchef Frank Baumann es dann offiziell, indem er sagte: „Nach einer Saison, in der wir in der Bundesliga und im Pokal Europa nur knapp verpasst haben, ist es folgerichtig, wieder das Ziel internationaler Wettbewerb auszugeben.“

Einen großen Unterschied gebe es aber im Vergleich zum Vorjahr, erklärte Baumann. „Wir müssen das Ziel nicht als sportliche Führung vorgeben. Letzte Saison war der Anspruch bei vielen Spielern da, aber nicht bei allen. Jetzt kommt dieses Ziel aus der Mannschaft heraus und ist bei allen Spielern vorhanden.“

Der Sportchef nimmt diese Entwicklung mit viel Wohlwollen wahr. „Das macht mich froh und optimistisch, dass dieses Mal das letzte Quäntchen da ist, um das Ziel zu erreichen“, betonte er. „Das wollten wir vor einem Jahr mit dem ambitionierten Ziel erreichen. Wir wollen uns sehr hohe Ziele setzen und die Saison über daran arbeiten.“

Vom Kader überzeugt

Bei allem Optimismus ist Baumann aber auch bewusst, dass es viele starke Konkurrenten im Kampf um die internationalen Plätze gibt. „Wir wissen, dass es sehr schwer wird“, sagte er. „Wir haben letzte Saison einen sehr hohen Standard gesetzt. Den müssen wir halten und weiter verbessern, um dieses sehr ambitionierte Ziel zu erreichen. Wir müssen in einigen Punkten cleverer sein und die Abläufe noch weiter verfeinern, um aus unseren Möglichkeiten das Optimum herauszuholen.“ Andere Mannschaften hätten zwar mehr Möglichkeiten, „aber wir sind von unserem Kader überzeugt“, unterstrich Baumann.

Auch Kapitän Niklas Moisander glaubt fest daran, dass mit der aktuellen Mannschaft viel möglich ist. „Die vergangene Saison war eine gute Saison für uns. Wir wissen, was wir auf dem Platz zu tun haben. Die Abläufe sind klar. Das ist wichtig für eine Mannschaft, und wir wollen unbedingt nach Europa. Wir sind eine Einheit und haben gute Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen“, sagte der Abwehrchef. Trainer Florian Kohfeldt fügte hinzu: „Wir sind als Mannschaft stärker als letztes Jahr. Natürlich sind auch viele andere Mannschaften stärker geworden, aber wir wollen es nach Europa schaffen. Ich hatte keine schlaflosen Nächte, um mich mit diesem Ziel zu identifizieren.“

Dass durch das ambitionierte Ziel Europa und die gewachsene Erwartungshaltung im Umfeld der Druck auf die Mannschaft zu groß wird, glaubt Baumann indes nicht. Es gelte schließlich nach wie vor: „Wir müssen nicht nach Europa, wir wollen aber unbedingt.“