In der Corona-Krise schärft Werders Sportchef Frank Baumann gerade sein Profil. Nach dem großen Interview im WESER-KURIER mit deutlicher Kritik an der Bremer Politik war Baumann zu Gast in der Sendung „Wontorra – allein zu Haus“, die am Sonntag auf „Sky“ ausgestrahlt wurde. Wegen der allgemeinen Kontaktbeschränkungen musste Baumann dabei aus dem Weserstadion zugeschaltet werden.

In der Sendung sprach sich Baumann gegen einen Saisonabbruch aus, wie er in Belgien gerade erfolgte. „Das wird nicht unser Weg für die Bundesliga sein“, sagte Baumann, „ich würde ausschließen, dass wir in der DFL in den nächsten Wochen eine so weitreichende Entscheidung treffen.“ Es sei weiterhin das Ziel der Vereine, die Saison bis 30. Juni zu Ende zu spielen, wenn auch mit Spielen ohne Zuschauer. Hauptgrund seien die ausstehenden Zahlungen der TV-Sender und damit Einnahmen in deutlicher Millionenhöhe, die für nahezu alle Profiklubs in Deutschland sehr relevant seien.

Investitionsstopp im Verein

Derweil zeigte sich Werders Manager überwältigt von der Solidarität im Verein. „Selbst Spieler der U15 wollen auf ihr Fahrtgeld verzichten“, berichtete er, nachdem zuvor Geschäftsführung, Trainerstab und Mannschaft einen Gehaltsverzicht in unbekannter Höhe vereinbart hatten. Baumann sprach von einer Reihe „kurzfristiger Einsparungen“ im Verein wegen der Corona-Krise, „wir haben auch einen Investitionsstopp verhängt“.

Werders Geschäftsführung sei zudem in einem engen Austausch mit den Banken, „um die Liquidität in den nächsten Wochen auch ohne Einnahmen durch Spiele zu sichern“. Sollte es am Ende doch zu einem Abbruch der Saison kommen und sollten die fälligen und eingeplanten TV-Millionen dadurch ausbleiben, „dann bin ich zuversichtlich“, sagte Baumann, „dass wir als Werder Bremen auch diesen Worst Case überleben werden“.