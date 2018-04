Sechseinhalb Jahre in einem Verein sind im heutigen Fußball eine lange Zeit. Eine Zeit, die an keinem Profi spurlos vorübergeht – auch nicht an Zlatko Junuzovic. Der Österreicher wird Werder zum Saisonende verlassen. Anlässlich seiner Entscheidung wendet der Kapitän sich mit einer Videobotschaft an die Werder-Fans und bedankt sich für die gemeinsame Zeit.

Auch auf der Vereinshomepage äußerte sich Junuzovic zu seinem Abgang: "Es war eine Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist. Ich habe bei Werder über sechs sehr emotionale Jahre erlebt. Bremen war meine erste Station im Ausland, Werder hat mir die Chance gegeben, mich in einer der besten Ligen der Welt zu beweisen", zieht Junuzovic nach dem prägenden Karriereabschnitt an der Weser Bilanz. "Hier bin ich zum Kapitän geworden und habe das Trikot immer voller Stolz getragen. Der gesamte Verein, die Mitarbeiter und vor allem die Fans sind mir ans Herz gewachsen und werden dort immer einen Platz haben".

Wohin es im Anschluss geht, weiß der 30-Jährige zwar bereits – da allerdings noch nicht alle Details geklärt sind, bleibt Junuzovic' kommender Verein zunächst noch ein Geheimnis. Trainer Florian Kohfeldt bedauert den Abgang seines Kapitäns, äußert aber auch sein Verständnis: "Wir haben immer wieder betont, wie wichtig Zlatko mit seiner Qualität auf und neben dem Patz für die Mannschaft ist", erinnert Kohfeldt auf "Werder.de". "Aber ich kann seine Entscheidung auch verstehen. Er ist jetzt in einem Alter, wo er vielleicht die Chance hat, sich noch einmal zu verändern und etwas anderes auszuprobieren."