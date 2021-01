2007 beendete Marko Rehmer seine Profikarriere, dem Fußball und seinem Ex-Klub Hertha BSC Berlin ist er treu geblieben. (Jan Huebner / imago)

„Ich bin ein Berliner!“ Marko Rehmer kann dies mit Recht von sich behaupten. In Ost-Berlin geboren, beim FC Union Berlin groß geworden, später in der Karriere bei Hertha BSC groß herausgekommen, lebt der 48-Jährige noch heute in der Hauptstadt. Der auch bei Hansa Rostock und Eintracht Frankfurt engagierte Defensivspieler, der es auf 225 Bundesligaeinsätze und 35 Länderspiele bringt, ist heute Geschäftsführer einer Spielerberatungsfirma, zu dessen Klienten der Bremer Neuzugang Felix Agu zählt.

Der Vize-Weltmeister von 2002 verfolgt intensiv das Geschehen in der höchsten deutschen Spielklasse, vor allem seinen Ex-Klub Hertha. Im Gespräch mit der Deichstube analysiert Rehmer die richtungsweisende Partie am Samstag im Olympiastadion gegen Werder Bremen, nimmt die kompetenten Bremer Bosse Baumann und Bode in Schutz, spricht von Fehlern in der Vergangenheit, leidet mit den Pechvögeln Rashica und Füllkrug und lobt Ömer Torprak als Stabilisator der Defensive: „Ich hoffe für Werder, dass er gesund bleibt.“

Am Samstag gucke ich immer die Konferenz, um umfassend informiert zu sein. Sonntags dann die Einzelspiele.

Mehr zum Thema Schmid, Sargent, Selke So könnte Werders Startelf gegen Hertha aussehen Werder Bremen spielt am Sonnabend gegen Hertha BSC Berlin. So könnte die Startelf von Werder-Trainer Florian Kohfeldt aussehen. mehr »

Es hat mich für ihn sehr gefreut. In seiner ersten Saison bei Werder hat er es bisher nicht leicht gehabt. Er war nah dran an der Mannschaft, als ihn eine Covid-Infektion lange zurückwarf. Felix, das sage ich nicht, weil er von meiner Agentur betreut wird, ist ein guter Junge, ein großes Talent.

Egal, wie das Niveau gewesen sein mag, Werder hat gewonnen. Das ist im Moment das Wichtigste. Und dies zeichnete die Bremer zuletzt aus im Vergleich zu den meisten Rivalen im unteren Drittel. Und am Dienstag in Mönchengladbach hat sich die Elf wesentlich besser präsentiert.

Es ist schon etwas kurios, doch es passt in die Zeit. Viele Mannschaften stehen defensiv ganz gut und kompakt, haben indes Probleme, ein eigenständiges Offensivspiel aufzuziehen. Dazu kommt noch, dass in Corona-Zeiten kaum noch von einem Heimvorteil gesprochen werden kann, wie allgemein die Resultate zeigen. Einziges Plus der Gastgeber: Die Reisestrapazen entfallen - und die Spieler befinden sich in der gewohnten Umgebung. Doch die Unterstützung der Fans wird überall vermisst.

Diese Beschreibung ist schon mal eine Aussage. Die Berliner sind in der Tabelle weiter oben angesiedelt worden in allen Vorschauen von vielen Beobachtern, nicht zuletzt sprach auch die eigene Erwartungshaltung für eine bessere Platzierung. So wenige Punkte nach der Hinserie, es ist viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Hertha hat im Gegensatz zu Werder viel Geld investiert. Heraus gekommen ist bislang der Abstiegskampf.

Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Auch die Unruhe, die durch Jürgen Klinsmanns Abgang entstanden ist, sowie die Folgen der Pandemie und die damit verbundene undurchsichtige Situation auf dem Transfermarkt. Es sind die Nachwehen dieser Zeit, was sich auf die sportliche Lage ausgewirkt hat.

Im Team fehlen einfach die Typen, die auf dem Platz mal das Heft in die Hand nehmen. Viele der Hertha-Profis sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wenn es gut läuft, sind die meisten da. Doch wenn es schlecht läuft, tauchen alle ab.

Mehr zum Thema Vor dem Spiel gegen Hertha Werder steht vor drei großen Chancen Anfang Februar könnte das Thema Tabellenkeller für Werder in dieser Saison erledigt sein. Doch so weit will Trainer Kohfeldt nicht denken. Denn zunächst gilt: Alle ... mehr »

Auf mich wirkt es momentan so. Als ich bei der Hertha spielte, wir zweimal den Liga-Pokal gewonnen und uns in der Champions League behauptet haben, war dies unser großer Vorteil: Wir waren eine Einheit, eine Truppe, die zusammenhielt. Das sehe ich aktuell nicht bei der Hertha: viele gute Spieler, doch keine Elf. Übrigens für mich der große Unterschied zum Stadtrivalen: Union Berlin ist das beste Gegenbeispiel, die Eisernen kämpfen füreinander, arbeiten nach hinten und haben tabellarisch nicht umsonst der Hertha den Rang abgelaufen.

Nein, es gab zwar den Sieg gegen Schalke, doch auch die beiden Niederlagen in Bielefeld und gegen Hoffenheim, wobei vor allem die Art und Weise des Auftritts auf der Alm missfiel. Nun folgt mit Werder ein weiteres richtungsweisendes Spiel. Es wird langsam Zeit. Berlin muss siegen, um sich aus dem unteren Drittel abzusetzen.

Alle sitzen in einem Boot, also muss sich auch jeder hinterfragen. Ich kenne Michael Preetz ganz gut und weiß, dass er das auch tut. Bruno Labbadias tägliche Arbeit kann ich nicht einschätzen. Was ich mitbekomme, er ist sehr ehrgeizig, wie schon als Spieler. Doch die Mannschaft kommt einfach nicht von der Stelle. Die Ergebnisse sind nicht da. Und daran wird jeder Trainer gemessen. Wenn Hertha nicht die Kurve kriegt, werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Es muss und wird etwas passieren – was auch immer.

Mehr zum Thema Personal-Update vor Werder-Reise nach Berlin Toprak fit wie nie - und einsatzbereit Alles beim Alten: Dem SV Werder Bremen steht am Sonnabend gegen Hertha BSC der gleiche Kader zur Verfügung wie am vergangenen Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach. ... mehr »

Ich glaube, dass Schalke da unten noch herauskommt. Königsblau wird nicht direkt absteigen, auch Werder wird sich retten können. Elf Punkte auf einem Abstiegsplatz sind nach einer Halbserie schon ein schönes Polster. Hertha muss aufpassen, doch ich erwarte, dass die anderen Clubs, die dort unten stehen, insgesamt größere Probleme haben werden.

Sicherlich, Bremen kann nicht mehr an die glanzvollen Zeiten anknüpfen. Doch die augenblickliche Lage liegt weniger an der jetzigen Generation. Ich halte die Führung um Bode, Baumann und Fritz für sehr kompetent. Doch was sollen sie machen? Die Situation ist nicht einfacher geworden durch die wirtschaftlichen Zwänge, nun noch verstärkt durch die Einnahmeverluste wegen der Pandemie. Die Fehler, die zum Absturz Werders geführt haben, sind früher gemacht worden. Auch zu erfolgreichen Zeiten, als manchmal zu teure Spieler gekauft worden sind.

Ein aktueller Spieler hat auch einen schönen Preis. Die Rede ist von Davie Selke, der bislang enttäuscht hat. Wie beurteilen Sie den früheren Berliner?

Selke ist ein Typ, der alles für die Mannschaft gibt, der sich bemüht, der immer arbeitet. Doch momentan ist er recht erfolglos. Wobei dazu gesagt werden muss, dass er kein Mann fürs Kombinationsspiel oder fürs Dribbling ist. Er ist ein reiner Strafraumstürmer, der auf Vorlagen und Flanken angewiesen ist. Die kamen zuletzt sehr selten, zumal Trainer Florian Kohfeldt mehr Wert auf Absicherung und Defensive gelegt hat. So sieht Selke meist nicht gut aus. Schon bei der Hertha hatte er nicht seine beste Phase. Die war eindeutig bei RB Leipzig, dort konnte er sich besser in Szene setzen.

Mehr zum Thema Hilft dabei der Hertha-Faktor? Selke muss jetzt für Werder liefern Zwei Tore in der Liga, eines im DFB-Pokal - Davie Selkes bisherige Bilanz bei Werder ist dürftig. Vielleicht kommt da sein Ex-Club Hertha gerade richtig. mehr »

Es sieht so aus. Wenn er fit ist, ist er der Stabilisator in der Abwehr. Er ist ein Routinier, der mit seiner Erfahrung auch die Jungen anleiten muss. Das gilt gerade für unseren Schützling Felix Agu, aber auch für einen Akteur wie Marco Friedl. Ich hoffe für Werder, dass Toprak gesund bleibt.

Ein Ausnahmespieler, ganz gewiss. Einer, der mit seiner individuellen Klasse ein Spiel entscheiden kann. Gefährlich bei Standards und bei Eins-zu-eins-Situationen. Er hatte die Chance, in Gladbach den verdienten Ausgleich zu markieren, doch er traf leider nur den Pfosten.

Füllkrug fehlt Werder auf jeden Fall. Erst der Kreuzbandriss, nun die Blessur am Sprunggelenk - er macht eine schwere Zeit durch. Werder könnte ihn in der Endphase der Spielzeit noch gut gebrauchen.

Hertha gegen Werder – wer geht als Favorit ins Spiel?

Schwer zu sagen, für beide ist dieses Duell enorm wichtig. Das Hinspiel ging klar an die Berliner. Bremen wird nicht gerade mit breiter Brust ins Olympiastadion kommen, daher sehe ich Hertha trotz allem leicht favorisiert.