Davie Selke liegt nach einem Foul im Spiel gegen den FC Augsburg am Boden. Keine Mannschaft wurde in der Bundesliga-Hinrunde so oft gefoult wie Werder Bremen. (nordphoto.GmbH / Kokenge)

Von der Tabellenspitze ist der SV Werder Bremen Lichtjahre entfernt, aber es gibt da tatsächlich eine Statistik, in der die Grün-Weißen ganz oben stehen – und so ganz zu verstehen ist das eigentlich nicht. Doch die Zahlen sind eindeutig: Kein anderes Team in der Bundesliga wurde in dieser Saison bislang so oft gefoult wie der SV Werder Bremen.

„Ganz ehrlich: Ich bin etwas überrascht von der Statistik“, gesteht Clemens Fritz. Kein Wunder, denn normalerweise würde man in diesem Ranking die Spitzenclubs ganz oben erwarten, weil die mit ihrer spielerischen Klassen nicht anders zu bremsen sind. Und siehe da, auf Rang zwei folgt auch gleich Champions-League-Achtelfinalist Borussia Mönchengladbach. Allerdings mit einigem Abstand. Während die Werder-Profis in den bisherigen 18 Spielen 260 Mal gefoult wurden, was einen Schnitt pro Spiel von 14,4 ergibt, waren es bei den Gladbachern „nur“ 227 Fouls (12,61) im Schnitt.

„Wir haben intensiv an unserer Spielweise und an unserer Spritzigkeit gearbeitet. Vielleicht sind wir deshalb so zügig unterwegs, dass wir nur durch Fouls zu stoppen sind“, versucht sich Fritz an einer Erklärung, muss am Ende aber selbst ein wenig schmunzeln. Natürlich weiß auch der Ex-Profi, dass Werder zuletzt zwar durchaus erfolgreich, aber nicht so offensiv agiert hat, dass die Gegner ständig die Sense rausholen mussten. Allerdings erinnert Fritz dabei auch an den jüngsten 4:1-Sieg bei Hertha BSC. Da sei schon „extrem auffällig“ gewesen, wie oft die Bremer gefoult wurden: „Es war ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften mit vielen Unterbrechungen.“

Dazu passt übrigens, dass die Berliner mit 248 verübten Fouls die Statistik der „Täter“ anführen. Werder belegt in diesem Ranking mit 199 Fouls nur Rang zwölf. Die Kicker von Tabellenführer FC Bayern München langten dabei bisher am seltensten zu – lediglich 154 Mal.

Auch in der Statistik der Gefoulten steht der Rekordmeister übrigens ganz weit unten auf Platz 16 (186 Fouls). Nur die Spieler von Borussia Dortmund (185) und Bayer Leverkusen (171) wurden seltener unfair gestoppt. Alles Teams, die für schnellen Offensivfußball stehen, der allein mit fairen Mitteln eigentlich schwer aufzuhalten ist. Die Statistik bleibt also etwas rätselhaft und beweist einmal: Wirklich entscheidend sind nur die Zahlen in der Tabelle – und die weisen Werder als Tabellen-13. aus.