Frank Baumann hofft, dass die Saison regulär beendet werden kann. (nordphoto)

Erst die Innenbehörde, dann zog doch noch auch die DFL nach: Dieser Bundesliga-Spieltag fällt nicht nur für Werder aus, sondern für die gesamte Liga. „Es ist eine komplett neue Situation, die in der Bundesliga so noch niemand erlebt hat“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Freitagnachmittag während einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Und der 43-Jährige hatte vollstes Verständnis dafür, dass der Fußball aufgrund des Coronavirus jetzt einmal eine Pause einlegt. „Es gibt in dieser Situation wirklich Wichtigeres. Die Situation ist einfach zu außergewöhnlich, gerade für gewisse Gruppen unserer Gesellschaft.“

Nichtsdestotrotz müssen sich die Bremer naturgemäß auch mit den sportlichen Folgen beschäftigen. Bereits am kommenden Montag soll während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der DFL in Frankfurt, zu Werders komplette Führungsriege anreisen wird, geklärt werden, wie es mit der Bundesliga weitergeht. „Ich gehe davon aus, dass wir den nächsten Spieltag auch noch verschieben werden und danach schauen, wie sich die Situation entwickelt“, sagte Baumann.

An einen generellen Abbruch der Spielzeit glauben die Bremer derweil noch nicht. „Absagen kann man im Extremfall immer noch. Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich das für zu früh“, sagte der ebenfalls anwesende Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald, der zudem die in der Kritik stehende DFL ein Stück weit in Schutz nahm. „Ich finde es legitim, zu prüfen, ob man die Saison weiterspielen kann.“ Und Frank Baumann ergänzte: „Wir wünschen uns schon, dass die Saison regulär zu Ende geht und wir die Spiele austragen können. Es macht Sinn, den kommenden Spieltag auch abzusagen, um mehr Zeit zu gewinnen und wieder mehr im Umgang mit dem Virus zu wissen.“ Spekulationen über mögliche Abstiegs- oder Klassenerhalts-Szenarien erteilte er eine Absage. „Es geht jetzt nicht darum, Wünsche zu äußern. Wir müssen eine Situation bewerten, die es so auf dieser Welt noch nie gab.“