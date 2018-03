Taktik-Corner nach dem Nordderby

„Werder wurde überrascht vom HSV“

Stefan Rommel

Schön war das Spiel nicht - und so musste Werder den Sieg im Nordderby am Ende erzwingen. Wie das geklappt hat, analysiert MEIN-WERDER-Experte Stefan Rommel in der Taktik-Corner.