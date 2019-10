Werder zeigt Rassismus die Rote Karte

Der SV Werder Bremen hat in der Vergangenheit immer wieder klare Statements gegen Rassismus und für Gleichberechtigung gesetzt. Nun unterstreicht der Verein seine Bemühungen mit der Teilnahme an der internationalen Kampagne „Show Racism the Red Card“. Auch europäische Klubs wie Benfica Lissabon, der FC Brügge oder Inter Mailand sind bei der Aktion mit dabei. Wie Werder mitteilte, sollen durch das Projekt „vor allem junge Menschen auf Anti-Diskriminierungsthemen aufmerksam“ gemacht werden.

"Der SV Werder Bremen steht für Werte wie Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung und engagiert schon seit Jahren im Kampf gegen Rassismus", sagte Vereins-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. "Für uns ist es wichtig, durch diese Kampagne diese Werte an Kinder und Jugendliche weiterzugeben und sie im Kampf gegen Rassismus zu sensibilisieren und Bewusstsein zu schaffen.

„Show Racism the Red Card“ ist ein 24-monatiges Anti-Diskriminierungs- und Anti-Rassismus-Projekt, das von der EU finanziell gefördert und vom EFDN (European Football for Development) und seinen Partnervereinen durchgeführt wird.