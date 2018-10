Ishak Belfodil hat schon besser gespielt, als an diesem Nachmittag in Stuttgart. Trotzdem denkt Werder weiterhin ernsthaft darüber nach, den Leih-Stürmer im Sommer fest zu verpflichten. „Wir sind sehr zufrieden und können uns gut vorstellen, mit ihm weiterzumachen“, sagte Frank Baumann nach der 0:2-Niederlage beim VfB Stuttgart.

Dass Werders Sportchef überhaupt zur ungeklärten Personalie Belfodil Stellung nehmen musste, hing mit einem Zeitungsbericht aus Belgien zusammen. Laut „La Dernière Heure“ steht fest, dass Belfodil nicht in Bremen bleibt. Auch zum belgischen Klub Standard Lüttich, von dem er ausgeliehen ist und wo er noch bis Sommer 2019 unter Vertrag steht, werde der 26-Jährige nicht zurückkehren, schreibt das Blatt weiter. Lüttich wolle Belfodil stattdessen lieber für gutes Geld verkaufen. Nach Informationen der Zeitung soll er zu einem anderen europäischen Klub wechseln.

Darüber hinaus heißt es in dem Artikel, dass Werders Kaufoption für Belfodil in Höhe von rund sieben Millionen Euro nicht mehr gelte. Diese Information bestätigte Baumann in Stuttgart. "Wir haben gemeinsam entschieden (gemeint sind Verein, Spieler und Berater, Anm. d. Red.), die Kaufoption nicht zu ziehen. Das heißt aber nicht, dass er nächstes Jahr nicht doch hier spielt. Wir sind in Gesprächen. Ishak fühlt sich hier wohl."

Das hatte Belfodil Mitte März in einem Interview mit MEIN WERDER ebenfalls betont. Nach einer schwierigen Startphase unter dem damals neuen Trainer Florian Kohfeldt hat Belfodil in den vergangenen Wochen sportlich an Bedeutung gewonnen. In 25 Liga-Partien für Werder erzielte er vier Treffer und bereitete ein Tor vor. Dazu kommen zwei Tore in drei Pokalpartien.