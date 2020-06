Hier war die Welt für Kevin Vogt noch in Ordnung - vor dem Spiel gegen Bayern. Zur zweiten Halbzeit kam er nicht mehr aus der Kabine. (gumzmedia/nordphoto)

Werder Bremen bangt vor dem Saisonfinale mit den beiden Spielen in Mainz und gegen Köln um den Einsatz von Führungsspieler Kevin Vogt: Der Abwehrspieler war in der Halbzeitpause der Partie gegen Bayern München in der Kabine geblieben. Nach den ersten 45 Minuten hatte Vogt über Schmerzen an den Adduktoren geklagt, berichtete Trainer Florian Kohfeldt am späten Abend. „Auf den ersten Blick war es kein Strukturschaden“, sagte Kohfeldt, „das ist aber noch mit Vorsicht zu genießen. Final können wir das erst am Mittwoch nach weiteren Untersuchungen sagen.“

Mit dem Einsatz von Vogt, der sich bei Werder als absoluter Leader etabliert hat, war Kohfeldt ohnehin schon ein gewisses Risiko eingegangen. Denn bei einer weiteren Gelben Karte wäre Vogt für das nächste Spiel beim direkten Abstiegskandidaten in Mainz gesperrt gewesen. Werders Winterneuzugang ist hart im Nehmen: Wenn es irgendwie geht, wird er in Mainz und gegen Köln auflaufen wollen. Jetzt muss nur der Muskel das auch zulassen.

Augustinsson drohte Saisonaus

Derweil fehlte Ludwig Augustinsson gegen den FC Bayern komplett im Kader. Der Außenverteidiger habe im so genannten „Anschwitzen“ morgens am Spieltag ein Ziehen im Oberschenkel gespürt, sagte Kohfeldt. „Er war nicht bereit für das Spiel gegen Bayern“, erklärte der Trainer. Immerhin liege wohl kein Strukturschaden im Muskel vor, weshalb Kohfeldt davon ausgeht, dass Augustinsson am Wochenende in Mainz schon wieder spielen kann. „Es war in diesem Falle wirklich eine Vorsichtsmaßnahme, denn mit seiner Vorgeschichte wäre für ihn ein Saisonaus möglich gewesen, wenn er 20 bis 30 Minuten gespielt hätte und dann etwas passiert wäre.“ Schließlich war der Schwede in dieser Saison schon mehrfach und länger mit Oberschenkelverletzungen ausgefallen.