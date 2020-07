Patrick Erras (links) schaffte mit Nürnberg den Zweitliga-Klassenerhalt in der Relegation und bereitete dabei das entscheidende Tor vor. (dpa)

Nach dem Zweitliga-Klassenerhalt in letzter Sekunde geht es beim 1. FC Nürnberg gerade drunter und drüber. Sportvorstand Robert Palikuca musste gehen. Als Nachfolger werden Ex-HSV-Trainer Dieter Hecking und Benjamin Schmedes vom VfL Osnabrück gehandelt. In all diesem Durcheinander ist Patrick Erras, der eigentlich schon weg war, plötzlich eine zentrale Personalie geworden. Der Nürnberger Aufsichtsrat bemüht sich intensiv um einen Verbleib des defensiven Mittelfeldspielers, will das Eigengewächs nicht einfach so ziehen lassen, zumal aufgrund des ausgelaufenen Vertrags keine Ablösesumme fließen würde. Nach WESER-KURIER-Informationen will Erras trotz aller Nürnberger Anstrengungen weiterhin in die erste Bundesliga oder ins Ausland wechseln. Sein bevorzugtes Ziel: Werder Bremen.

Der Haken an der Sache: Werder zögert, während Erras gerne möglichst bald über einen Wechsel sprechen würde. Die Bremer spielen derzeit bei mehreren Personalien auf Zeit, haben noch nicht entschieden, ob Philipp Bargfrede, Sebastian Langkamp und Fin Bartels einen neuen Vertrag erhalten. Die Personalie Bargfrede hat auch Auswirkungen auf einen möglichen Erras-Transfer, denn beide spielen auf der Sechser-Position. Dort herrscht bei Werder zweifellos Bedarf, nicht nur, weil Nuri Sahin den Verein verlassen hat.

Interesse an Bayern-Talent

Neben Erras haben die Bremer für das defensive Mittelfeld nach WESER-KURIER-Informationen ebenfalls ernsthaftes Interesse an Angelo Stiller, der mit dem FC Bayern II gerade Drittliga-Meister geworden ist. Der 19-Jährige gilt als großes Talent, weshalb die Bayern ihn wohl eher verleihen als verkaufen wollen. Dafür müsste Stillers bis 2021 laufender Vertrag aber erst verlängert werden. Für den Jugend-Nationalspieler gibt es mehrere Interessenten, Werders Chancen sollen derzeit nicht allzu gut stehen.

Viele Interessenten gibt es auch für Patrick Erras. Englische Klubs haben den 25-Jährigen auf dem Zettel, etwa der Premier-League-Aufsteiger Leeds United. Anfragen aus der Schweiz und der Türkei liegen ihm ebenfalls vor. Die besten Karten hat aber immer noch Werder. Sportchef Frank Baumann wurde als junges Talent beim 1. FC Nürnberg einst von Ex-Profi Reinhold Hintermaier gefördert, der auch Patrick Erras entdeckte. Die Drähte sind kurz, und Baumann verfolgt Erras' Werdegang schon länger. Jetzt wäre der spielerisch starke Sechser, der schon Erstliga-Erfahrung sammelte, ablösefrei zu haben. Das Risiko wäre gering, doch Baumann wartet ab. Möglich, dass bei Werder nicht alle restlos von Erras überzeugt sind. Fehlende Dynamik wird dem 1,96-Meter-Hünen oft vorgeworfen. Abgesagt haben die Bremer ihm allerdings bislang nicht. Wenn Baumann jedoch zu lange zögert, würde sich Patrick Erras wohl demnächst anderweitig orientieren. Sobald feststeht, wer in Nürnberg neuer Sportvorstand und neuer Trainer wird, könnte auch sein Heimatverein noch eine kleine Chance auf einen Verbleib des Mittelfeldspielers haben. Lieber allerdings würde Erras in die erste Liga wechseln.