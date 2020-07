Werders schwache Saison schlägt sich auch in der "Kicker"-Umfrage nieder. (nordphoto/gumzmedia)

Die Saison ist zu Ende, also ist es auch wieder an der Zeit für die „Kicker“-Umfrage unter den Bundesliga-Profis. 270 Spieler machten mit, und es verwundert nicht, dass Werder nach dieser katastrophalen Spielzeit lediglich in zwei negativen Kategorien auftaucht. Die Bremer wurden mit 64,8 Prozent der Stimmen zur Mannschaft gewählt, die in der abgelaufenen Saison am meisten enttäuschte. Hinter Werder folgen Schalke (29,6 Prozent) und Frankfurt (1,5 Prozent).

Bei der Frage nach dem größten Verlierer unter den Trainern wurde am häufigsten Ex-Hertha-Coach Jürgen Klinsmann genannt (32,6 Prozent). Gleich danach kommt aber schon Werder-Trainer Florian Kohfeldt mit 23,3 Prozent der Stimmen.

Zum besten Trainer der Saison wurde mit einem überwältigenden Vorsprung Hansi Flick gekürt. 61,1 Prozent der Profis votierten für den Bayern-Coach, der damit vor Borussia Mönchengladbachs Marco Rose (14,4) liegt. Für den besten Trainer der Welt halten die Bundesliga-Spieler Jürgen Klopp vom FC Liverpool.

Nationalspieler Manuel Neuer (35,2) gewann die Wahl bei den Torhütern, Alphonso Davies ist der Aufsteiger der Spielzeit. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski erhielt knapp drei Wochen nach der Torjägerkanone von seinen Kollegen auch die Auszeichnung als bester Feldspieler. Der ehemalige BVB-Profi Mario Götze wurde wie im Winter von 30 Prozent der Profis zum Absteiger der Saison gewählt.

Bei den Schiedsrichtern hat Deniz Aytekin seinen Kollegen Manuel Gräfe als besten Referee der Fußball-Bundesliga abgelöst. Bei der Umfrage kam der 41-Jährige aus Oberasbach auf 43,3 Prozent der Stimmen, der 46 Jahre alte Seriensieger Gräfe (Berlin) auf 30,7. Felix Brych landete weit abgeschlagen auf Rang drei.