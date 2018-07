Das Profil der beiden noch zu verpflichtenden Akteure hat Sportchef Frank Baumann klar umrissen. So werde noch ein „defensiv-orientierter zentraler Mittelfeldspieler" ebenso gesucht wie ein "zentraler offensiver Mittelfeldspieler, der eine gewisse Kreativität mitbringt." Letzteres trifft zweifelsfrei auf Oscar Hiljemark zu, für den Werder laut der italienischen Internetseite "Mediagol.it", die zur "Gazetta dello Sport" gehört, bereits ein Angebot abgegeben habe. Nun warte der Bundesligist laut dem Bericht auf eine Rückmeldung des FC Genua, bei dem Hiljemark noch bis 2020 unter Vertrag steht.

Die Italiener hatten den 26-Jährigen, dessen Marktwert auf 3,5 Millionen Euro geschätzt wird, in der Saison 2016/2017 vom US Palermo ausgeliehen, ehe er im folgenden Sommer fest verpflichtet wurde. Das erste halbe Jahr der folgenden Spielzeit verbrachte er dann aufgrund eines weiteren Leihgeschäftes jedoch in Griechenland bei Panathinaikos Athen. Die zweite Saisonhälfte spielte er dann für Genua, dort stand er 15 Mal in Folge in der Startelf.

Die vergangenen Wochen hat Hiljemark in Russland verbracht – gemeinsam mit den Kollegen von der schwedischen Nationalmannschaft. Für das Team des Bremers Ludwig Augustinsson lief Hiljemark während der WM zwei Mal auf, in den Gruppenspielen gegen Südkorea und Mexiko reichte es jedoch nur zu Kurzeinsätzen. Nicht allzu viel Zeit, um erneut auf sich aufmerksam zu machen. Andererseits ist es ohnehin kein Geheimnis, dass Profiklubs bereits im Vorfeld eines derart großen Turnieres ihre Hausaufgaben machen. Genau deshalb sagte Frank Baumann auch zuletzt im Gespräch mit der "Bild": "Wir werden nicht permanent vor Ort sein, sondern gezielt nur einzelne Spiele abdecken. Wir haben ein paar Länder und Spieler gezielt im Blick."

Bei Werder könnte Oscar Hiljemark der dritte Spieler mit schwedischem Pass werden. Neben Linksverteidiger Ludwig Augustinsson wurde in diesem Sommer bereits Felix Beijmo für die rechte Seite verpflichtet.

