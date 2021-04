Schiedsrichter Felix Zwayer zeigte Maximilian Eggestein die gelbe Karte. Dieser fehlt nun im Spiel gegen RB Leipzig. (Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de)

Florian Kohfeldt nannte es einen „Schmunzler am Rande“. Dabei hätte ihm bei dem, was sich in der 51. Minute des Spiels zwischen seinem SV Werder und dem VfB Stuttgart zutrug, eigentlich das Lachen im Gesicht erfrieren müssen. Weil er möglicherweise nicht regelkundig war, sah Maximilian Eggestein, einer der wichtigsten Spieler in Kohfeldts System, die fünfte Gelbe Karte und wird seiner Mannschaft damit am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig fehlen – eine bittere Konsequenz.

„Leider ist es jetzt so“, sagte dann auch Kohfeldt, nachdem er sich während des Spiels noch mit seinem Trainerkollegen Pellegrino Matarazzo darüber amüsiert hatte, dass einige seiner Spieler bei einem Rückpass von VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos auf Torhüter Gregor Kobel einen Freistoß für sich forderten. Kobel hatte den Ball mit der Hand aufgenommen – was er allerdings auch durfte, denn Mavropanos hatte den Ball mit dem Knie gespielt. Und mit diesem Körperteil – wie auch mit Kopf und Brust – gespielte Rückpässe, dürfen vom Keeper aufgenommen werden. „Wir haben uns ein bisschen darüber totgelacht, dass da ein Rückpass gefordert wird. Aber das passiert im Eifer des Gefechts“, meinte Kohfeldt.

Mehr zum Thema Die Noten zum Werder-Spiel Füllkrug lässt die größten Chancen liegen Defensiv stabil und auch in der Offensive gab es bei Werders Niederlage in Stuttgart einige Akzente. Einer aber machte in Stuttgart eine unglückliche Figur - die Noten ... mehr »

Eggestein protestierte wohl am lautesten und sah dafür die Gelbe Karte. „Das war unnötig von mir, das war dumm“, sagte er hinterher. Vielleicht hatte er auch einfach nicht richtig hingeschaut, vielleicht war es aber auch tatsächlich eine Wissenslücke bei dem 24-Jährigen. So ein Knie- oder Oberschenkelpass zurück zum Torhüter kommt ja auch eher selten vor. Kohfeldt hätte sich deshalb gewünscht, dass Schiedsrichter Felix Zwayer über Eggesteins Meckerei hinweggesehen hätte: „Aus meiner Sicht war es unpassend, dass da Gelb gegeben wird.“