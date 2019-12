Mit der Paderborner Zweikampfhärte (hier Sebastian Vasiliadis) kamen Leo Bittencourt und seine Teamkollegen nicht zurecht. (nordphoto)

Vor dem Anpfiff machte Florian Kohfeldt noch einmal eine klare Ansage: „Wir haben den Anspruch, Paderborn zu Hause zu schlagen.“ Nicht nur der Werder-Trainer, sondern auch die Spieler hatten immer wieder betont: Der jüngste Sieg in Wolfsburg sei nur etwas wert, wenn ein weiterer Sieg gegen das bisherige Bundesliga-Schlusslicht folge. Doch aus dieser Rechnung wurde nichts: Werder kassierte eine ganz bittere Heimniederlage und unterlag Paderborn mit 0:1. Für die Gäste war es der erste Auswärtssieg der Saison, für die Bremer war es ein herber Rückschlag.

Dabei hatte die Partie gegen Paderborn mit einer guten Nachricht für die Gastgeber begonnen: Kapitän Niklas Moisander stand nach seinem Muskelfaserriss in der Wade erstmals wieder in der Startelf, es war sein erster Einsatz seit dem 1. September. Kohfeldt freute sich darüber, „dass unser wichtigster Aufbauspieler zurück ist“. Moisander bildete zusammen mit Milos Veljkovic die Innenverteidigung und bot eine ordentliche Leistung mit manch einem guten Pass nach vorne. Ansonsten ließ Kohfeldt die Mannschaft spielen, die eine Woche zuvor mit 3:2 in Wolfsburg gewonnen hatte. Statt wie angekündigt auf Nuri Sahin setzte der Werder-Coach somit im defensiven Mittelfeld erneut auf Philipp Bargfrede, der die gefährlichen Paderborner Konter ausbremsen sollte.

Wie schnell es gehen kann beim Aufsteiger, erlebten die Bremer erstmals in der achten Minute. Davy Klaassen verlor den Ball, und sofort kam Christopher Antwi-Adjei zum Abschluss, scheiterte aber an Werder-Torwart Jiri Pavlenka. Überraschenderweise hatten die Gäste in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, die Bremer fanden nicht richtig in die Partie und leisteten sich zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel.

Klaassen scheitert im Nachschuss

Die beste Phase der Gastgeber in der ersten Halbzeit begann mit einer Großchance. Nach einer Hereingabe von Theo Gebre Selassie scheiterte erst Leo Bittencourt und im Nachschuss dann auch Klaassen an Keeper Leopold Zingerle (14.). Werder presste nun mutiger, ging mehr ins Risiko und übte dadurch mehr Druck auf das gegnerische Tor aus. In der 25. Minute spitzelte Yuya Osako den Ball weiter zu Maximilian Eggestein, der Jamilu Colins stehen ließ und dann am Gehäuse vorbei schoss.

Danach war die Bremer Drangphase aber schon wieder vorbei, zu viele Fehlpässe und Ballverluste erschwerten das Kombinationsspiel weiterhin. Die Paderborner gingen kompromisslos, mitunter überhart, in die Zweikämpfe und spielten schnell nach vorne, wenn sich eine Gelegenheit bot. Einen Weitschuss von Sebastian Vasiliades wehrte Pavlenka spektakulär ab (29.). Die Galavorstellung in Wolfsburg hatte Werders Torwart ganz offensichtlich Rückenwind verliehen. Nach der folgenden Ecke wurde ein Kopfball von Klaus Gjasula abgefälscht, und Pavlenka kratzte den Ball mit einem überragenden Reflex von der Linie (30.). Somit ging es torlos in die Pause, das Ergebnis war zu diesem Zeitpunkt durchaus leistungsgerecht.

Pizarro kommt für Osako

Die zweite Halbzeit ging Werder ohne personelle Veränderungen an, doch die Mannschaft wirkte nun engagiert und übernahm sofort die Spielkontrolle. Die erste Chance nach der Halbzeit hatte trotzdem Paderborn: Gjasula köpfte nach einer Ecke über das Tor (57.). Sekunden später brandete Jubel auf im Weserstadion: Claudio Pizarro kam in die Partie für Yuya Osako (58.), der einen schlechten Tag erwischt und zahlreiche Bälle verloren hatte.

Auch der zuletzt überragende Milot Rashica konnte sein Potenzial an diesem Abend kaum einmal abrufen. In der 62. Minute verzettelte sich der schnelle Flügelstürmer etwa nach einem schönen Klaassen-Pass im Zweikampf anstatt abzuschließen. Kurz darauf parierte Zingerle einen Weitschuss von Eggestein (64.). In der 67. Minute gab Kohfeldt dann endgültig das Signal für volle Offensive, indem er den Stürmer Benjamin Goller für den defensiven Bargfrede einwechselte.

Eggestein zog sich nun von der Achter- auf die Sechser-Position zurück, und Goller orientierte sich in den Angriff. Werder drückte auf das Siegtor, kam aber trotzdem kaum zu Chancen und machten aus seinen Eckbällen zu wenig. Einmal wuselte sich Rashica durch und schoss aus 20 Metern über das Tor (75.). Die beste Chance der Schlussphase bot sich aber Bittencourt, der von Rashica schön freigespielt wurde, aber nur das Außennetz traf (85.). Ansonsten erzeugte Werders Schlussoffensive zu wenig Gefahr, und plötzlich war der Ball im Bremer Tor. Der eingewechselte Sven Michel traf nach einem abgefälschten Weitschuss per Abstauber zum 1:0. Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied zunächst auf Abseits, doch nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten gab er den Treffer doch (90.+3). Theo Gebre Selassie hatte das Abseits aufgelöst, die Entscheidung war wohl korrekt. Fassungslos standen die Bremer auf dem Platz, es war der Schlusspunkt eines rundum misslungenen Abends aus Werder-Sicht.